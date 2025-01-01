Le webinaire fi-compass « Programmation de l’utilisation d’instruments financiers dans les plans stratégiques relevant de la PAC », organisé par la direction générale de l’agriculture et du développement rural (DG AGRI) de la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement, a eu lieu le mardi 14 septembre.

Un programme complet et interactif était prévu pour les acteurs de terrain œuvrant à l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la politique agricole commune (PAC) et qui envisagent d’utiliser des instruments financiers dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) à l’appui de leurs groupes cibles.

Ce webinaire visait principalement les autorités de gestion du Feader, les organismes payeurs et les organismes publics et privés participant à la mise en œuvre et à la gestion d’instruments financiers. Néanmoins, il était également ouvert à toutes les parties prenantes de la PAC de l’UE intéressées par le sujet.