Le webinaire fi-compass « Programmation de l’utilisation d’instruments financiers dans les plans stratégiques relevant de la PAC », organisé par la direction générale de l’agriculture et du développement rural (DG AGRI) de la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement, a eu lieu le mardi 14 septembre.

Un programme complet et interactif était prévu pour les acteurs de terrain œuvrant à l’élaboration de leurs plans stratégiques relevant de la politique agricole commune (PAC) et qui envisagent d’utiliser des instruments financiers dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) à l’appui de leurs groupes cibles.

Ce webinaire visait principalement les autorités de gestion du Feader, les organismes payeurs et les organismes publics et privés participant à la mise en œuvre et à la gestion d’instruments financiers. Néanmoins, il était également ouvert à toutes les parties prenantes de la PAC de l’UE intéressées par le sujet.

1-31
Jan Dec
2022 2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
1 - 31
Jan Dec
2025

EIB Institute Foresight Series

The EIB Institute’s Foresight series brings together experts and helps the EIB Group anticipate future challenges and opportunities, ensuring its actions remain forward-looking and resilient.
Institutional EIB Institute
30-31
Oct Mar
2025 2026

EIB Group housing roadshow

The EIB Group is organising housing roadshows to give more information on how Member States can benefit at all levels, nationally, regionally and locally.
Urban development Affordable and sustainable housing Social infrastructure Affordable and sustainable housing