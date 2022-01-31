Webinaire sur la boîte à outils sur les droits humains proposée dans le cadre du PNUE IF

Nous avons co-organisé le webinaire pour le lancement de la boîte à outils sur les droits humains destinée aux institutions financières, un guide visant à les aider, étape par étape, à aligner leurs pratiques sur les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Cette boîte à outils résulte des efforts coordonnés de la Banque européenne d’investissement et de l’Initiative de collaboration du Programme des Nations unies pour l’environnement avec le secteur financier.
