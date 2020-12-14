Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Werner Hoyer, président de la BEI, et Achim Steineradministrateur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), se sont entretenus sur les principaux thèmes et solutions recensés dans le rapport sur le développement humain 2020 publié récemment.

Pour la première fois dans une relation qui dure depuis 300 000 ans, au lieu que la planète façonne les humains, ce sont les humains qui façonnent la planète. Nous sommes à l’ère de l’anthropocène : l’âge des humains.

Alors que les conséquences dévastatrices de la crise du coronavirus mobilisent l’attention du monde entier, d’autres crises de plusieurs ordres – des changements climatiques au creusement des inégalités – continuent de faire sentir leurs effets. Les problèmes liés au déséquilibre de la planète et de la société sont imbriqués : ils forment un cercle vicieux, chacun aggravant l’autre.

À cette croisée des chemins inédite, quelle sera la prochaine étape pour le développement humain ?
Comment trouver une nouvelle voie de développement ?
Une voie pour le développement humain qui s’attaque aux inégalités et renforce les moyens d’action pour que la population et la planète puissent prospérer ensemble ?
Comment les institutions de développement peuvent-elles contribuer à cette transition inclusive et juste ?

Ces questions, qui sont au cœur de l’édition du 30e anniversaire du rapport sur le développement humain« La prochaine frontière : le développement humain et l’Anthropocène », ont été examinées et débattues par les intervenants du PNUD et de la BEI.

Programme

Allocutions d’ouverture et de clôture

Entretien à haut niveau

Débat d’experts

  • Pedro Conceição, directeur du bureau du rapport sur le développement humain, PNUD
  • Éva Mayerhofer, spécialiste principale de l’environnement et de la biodiversité, direction des projets, BEI
  • Moa Westman, spécialiste de l’égalité hommes-femmes, direction des projets, BEI

Session de questions-réponses avec le public

Manifestation animée par Shirin Wheeler, attachée de presse principale à la BEI ; ancienne journaliste à la BBC

Coup de projecteur

Climat

Agir pour faire face à l’urgence climatique et environnementale de la décennie 2021-2030, qui sera décisive

Développement

Nous instaurons la stabilité et la croissance durable. Nous luttons contre les changements climatiques. Dans le monde entier.

Les réalisations de la BEI dans le monde

Découvrez comment les opérations de la BEI améliorent la qualité de vie des populations partout dans le monde.

23 mai 2018

Lutte contre les changements climatiques à l’échelle mondiale : soutien apporté en Équateur

La BEI entend sérieusement lutter contre les changements climatiques non seulement en Europe, mais également dans le monde entier. La banque de l'UE s'est récemment engagée à porter à 35 %, d'ici à 2020, la part de son activité de prêt dans les pays en développement consacrée à l'action pour le climat. Mais il ne s'agit pas seulement de prêter plus d'argent à l'appui de grands projets d'infrastructure. La BEI s'attache de plus en plus à élaborer des solutions de financement pour des projets liés à l'action pour le climat qui ont des incidences positives évidentes pour les populations locales. Chris Knowles s'est rendu en Équateur pour vérifier deux projets que la BEI soutient via un fonds de capital-investissement appelé Eco Enterprises, auquel elle participe en tant qu'investisseur de base. Cette visite lui a permis de constater que Runa et Terrafertil pouvaient aider à montrer la voie à suivre.
EC6R3FMBjR0
Climat Action en faveur du climat Équateur Amérique latine et Caraïbes Climat et environnement
30 novembre 2019

Protection des paysages

Aux côtés de ses partenaires, la BEI investit dans des fonds qui favorisent la conservation et la réhabilitation de nos habitats naturels, tels que le Fonds pour la neutralité en matière de dégradation des terres ou le Fonds Althelia pour le climat. Découvrez les paysages à couper le souffle qu’ils protègent dans cette vidéo.
YPsv9YrHu0Q
Capital-risque et capital-investissement Fonds propres Capital-risque Environnement Actions et fonds d'investissement Climat Climat et environnement
5 juin 2018

Jujuy verde – de nouveaux horizons pour les éboueuses en Argentine

Dans la région argentine de Jujuy, un nouveau projet en faveur de la gestion durable des déchets et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre - qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative « Jujuy Verde » de la province - offrira de nouvelles perspectives économiques aux femmes.

d-btxsYT9hI
Économie des soins Durabilité sociale Fragility and conflict Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Économie circulaire Argentine Amérique latine et Caraïbes Climat Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales

