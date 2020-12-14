Werner Hoyer, président de la BEI, et Achim Steiner, administrateur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), se sont entretenus sur les principaux thèmes et solutions recensés dans le rapport sur le développement humain 2020 publié récemment.

Pour la première fois dans une relation qui dure depuis 300 000 ans, au lieu que la planète façonne les humains, ce sont les humains qui façonnent la planète. Nous sommes à l’ère de l’anthropocène : l’âge des humains.

Alors que les conséquences dévastatrices de la crise du coronavirus mobilisent l’attention du monde entier, d’autres crises de plusieurs ordres – des changements climatiques au creusement des inégalités – continuent de faire sentir leurs effets. Les problèmes liés au déséquilibre de la planète et de la société sont imbriqués : ils forment un cercle vicieux, chacun aggravant l’autre.

À cette croisée des chemins inédite, quelle sera la prochaine étape pour le développement humain ?

Comment trouver une nouvelle voie de développement ?

Une voie pour le développement humain qui s’attaque aux inégalités et renforce les moyens d’action pour que la population et la planète puissent prospérer ensemble ?

Comment les institutions de développement peuvent-elles contribuer à cette transition inclusive et juste ?

Ces questions, qui sont au cœur de l’édition du 30e anniversaire du rapport sur le développement humain, « La prochaine frontière : le développement humain et l’Anthropocène », ont été examinées et débattues par les intervenants du PNUD et de la BEI.

