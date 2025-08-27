La Banque européenne d’investissement et la Commission européenne ont signé un accord visant à poursuivre les investissements à l’échelle mondiale, dans le cadre de l’Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI).
Ont participé à la cérémonie :
- Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement
- Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement
- Olivér Várhelyi, commissaire européen au voisinage et à l’élargissement
- Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux
