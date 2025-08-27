La Banque européenne d’investissement et la Commission européenne ont signé un accord visant à poursuivre les investissements à l’échelle mondiale, dans le cadre de l’Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI).

Ont participé à la cérémonie :

Werner Hoyer , président de la Banque européenne d’investissement

, président de la Banque européenne d’investissement Ambroise Fayolle , vice-président de la Banque européenne d’investissement

, vice-président de la Banque européenne d’investissement Olivér Várhelyi , commissaire européen au voisinage et à l’élargissement

, commissaire européen au voisinage et à l’élargissement Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux

La BEI et la Commission européenne continuent d’investir dans le monde entier

