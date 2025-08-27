Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La Banque européenne d’investissement et la Commission européenne ont signé un accord visant à poursuivre les investissements à l’échelle mondiale, dans le cadre de l’Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI).

Ont participé à la cérémonie :

 

La BEI et la Commission européenne continuent d’investir dans le monde entier

  Regarder la rediffusion

  Lire le communiqué de presse

  Lire la transcription du discours prononcé par le président Hoyer

 

Autres événements pouvant vous intéresser

1-31
Jan Dec
2022 2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
27
Aou
2025

Réunion n°585 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne
24
Sep
2025

Réunion n°586 du Conseil d’administration

Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne