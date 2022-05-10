© EBS

La Commission européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont signé ce jour un accord de garantie ambitieux en vertu duquel la Commission européenne soutiendra des opérations de financement de la BEI à hauteur de 26,7 milliards d’EUR au maximum, afin de permettre la réalisation d’investissements publics essentiels dans des secteurs comme l’énergie propre, les infrastructures numériques et de transport ainsi que la santé et l’éducation au cours des sept prochaines années, dans le cadre du déploiement de l’initiative « Global Gateway » dans le monde entier.

Olivér Várhelyi, commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement : « L’accord de garantie emblématique conclu aujourd’hui avec la Banque européenne d’investissement permettra de financer la mise en œuvre de nos plans économiques et d’investissement pour les Balkans occidentaux et les pays du voisinage méridional et oriental. Nous avons lancé ces trois plans d’investissement substantiels pour soutenir la reprise économique et sociale post-COVID dans ces trois régions et les aider à combler plus rapidement leur retard de développement sur l’UE. Nous avons collaboré avec ces régions pour recenser les principaux goulets d’étranglement freinant leur développement. Même si chaque plan d’investissement est conçu spécifiquement pour la région sur laquelle il porte, l’objectif commun est de construire des connexions routières, ferroviaires et numériques plus rapides et plus durables, de décarboner les économies, de garantir des approvisionnements énergétiques sûrs, de créer des débouchés commerciaux pérennes et de mettre en place les conditions permettant à la jeune génération de rester dans la région. Dans les années à venir, nous pourrons, en collaboration avec la BEI, réaliser ces investissements indispensables et très attendus dans les Balkans occidentaux, le voisinage méridional et les pays du partenariat oriental, qui contribueront directement et à une échelle sans précédent à la croissance et à l’emploi. »

Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux : « La nouvelle stratégie “Global Gateway” de l’UE nous aidera à relier l’Europe à ses partenaires dans le monde entier, au moyen d’investissements dans des infrastructures durables et de grande qualité. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de partenariats plus solides, soutenus par des instruments financiers ambitieux tels que l’accord de garantie conclu aujourd’hui. Nous comptons sur la Banque européenne d’investissement, en tant que partenaire stratégique clé, pour le déploiement de la stratégie “Global Gateway”. Grâce à notre puissant instrument, le Fonds européen pour le développement durable Plus, nos garanties permettront de mobiliser des milliards d’investissements, tant du secteur public que du secteur privé. On voit là l’Équipe Europe en action, œuvrant de concert pour créer un impact porteur de transformations pour ses partenaires. »

Werner Hoyer, président de la BEI : « L’accord signé ce jour est un outil essentiel pour mettre en œuvre la stratégie “Global Gateway” et soutenir une reprise verte, numérique et inclusive à l’échelle mondiale. Les défis d’aujourd’hui exigent des niveaux d’investissement sans précédent. Nous ne pourrons les relever que par la mise en place de partenariats, une coopération multilatérale et la mobilisation de capitaux privés. Avec BEI Monde, notre nouvelle branche dédiée aux partenariats internationaux et au financement du développement, nous visons à renforcer l’impact des investissements de l’UE dans le monde, grâce à une coopération plus étroite dans le cadre d’une approche similaire à celle de l’Équipe Europe. Cela nous aidera tous à renforcer l’impact des efforts déployés par l’Europe dans tous nos pays partenaires. »

Cet accord de garantie sera le plus important accord de ce type signé dans le cadre du nouveau Fonds européen pour le développement durable Plus (« FEDD+ »), établi par le règlement IVCDCI – Europe dans le monde. Il soutiendra les transitions écologique et numérique dans les pays partenaires de l’UE ainsi que la mise en œuvre de la stratégie « Global Gateway », y compris le paquet d’investissements Afrique-Europe.

Cet accord de garantie permettra à la BEI de financer la mise en œuvre d’investissements clés recensés dans les plans économiques et d’investissement de l’UE pour les Balkans occidentaux et les régions du voisinage méridional et oriental. Plus des deux tiers de cette garantie sont destinés à couvrir des investissements dans les pays de l’élargissement et du voisinage. Ils contribueront également au financement de la reconstruction de l’Ukraine après la guerre. Le solde sera utilisé pour couvrir des prêts de la BEI à l’appui de projets en Afrique subsaharienne, en Asie, dans le Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

L’accord de garantie FEDD+ pour les prêts souverains de la BEI constitue une part importante de la mise en œuvre du nouveau Fonds européen pour le développement durable plus (« FEDD+ ») établi par le règlement relatif à l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (« IVCDCI – Europe dans le monde »), qui est entré en vigueur en juin 2021. Le FEDD+ couvre également les pays en phase de préadhésion.

Le FEDD+ est le bras financier intégré de l’IVCDCI – Europe dans le monde. Il fournit des capacités de financement sous la forme de garanties budgétaires, de prêts, de fonds propres, d’assistance technique et de subventions dans le monde entier afin de soutenir des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable et à la promotion de la résilience socio-économique et environnementale dans les pays partenaires, et plus particulièrement à l’éradication de la pauvreté.

Le soutien à l’investissement au titre du FEDD+ comprend jusqu’à 40 milliards d’EUR de garanties au titre de la garantie de l’UE pour l’action extérieure. Sur ce montant, 26,725 milliards d’EUR sont destinés à la couverture des investissements de la BEI.

La garantie budgétaire de l’UE a pour finalité de couvrir les risques liés aux prêts que la BEI accorde à l’extérieur de l’UE et de permettre ainsi à la Banque de financer des projets qui contribuent à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE dans des environnements à haut risque. La garantie de l’UE permet à la BEI de soutenir des investissements du secteur public tels que la remise en état et la construction de voies ferrées, de routes, d’écoles, d’hôpitaux ou d’infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement, dans des environnements plus risqués à l’extérieur de l’UE.

Grâce à la garantie de l’UE, la BEI sera en mesure d’accorder des prêts assortis de durées de remboursement plus longues, de différés de remboursement et de faibles taux d’intérêt. Les opérations de financement menées par la BEI grâce à la garantie de l’UE s’inscriront dans le droit fil des politiques de l’UE et répondront aux priorités stratégiques spécifiques de la coopération de l’UE avec les pays partenaires.

Outre cette garantie spécifiquement réservée à la BEI, la Commission fournira, au titre du cadre d’architecture ouverte du FEDD+, jusqu’à 13 milliards d’EUR de garanties jusqu’en 2027. Ces garanties seront déployées par un certain nombre de partenaires chargés de la mise en œuvre, à savoir des institutions financières internationales (y compris la BEI) et des institutions européennes de financement du développement, dans le but de mobiliser des investissements privés pour aider les pays partenaires à atteindre les ODD.