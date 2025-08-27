© Prague European Summit

La septième édition du sommet européen de Prague a eu lieu les 12, 13 et 14 juillet 2021.

Le sommet européen de Prague est une plateforme de dialogue stratégique sur les réponses communes aux défis de l’UE. Il établit des liens entre fonctionnaires, représentants d’entreprises et d’ONG, universitaires et journalistes pour débattre de sujets tels que le leadership de l’UE, la sécurité, les nouvelles technologies et l’ère numérique, les défis actuels dans le domaine de l’économie et de la politique étrangère, ou encore l’incidence de diverses politiques et tendances sur la société européenne.

Ayant pour thème général « La renaissance de l’Europe », la septième édition du sommet européen de Prague s’est penchée sur trois grands sujets : la reprise post-pandémie, la réorganisation des relations de l’UE avec le monde extérieur et les appels à l’autonomie stratégique de l’Union, et l’évolution future des politiques européennes.



En savoir plus sur le programme et les intervenants.

Sessions auxquelles a participé la BEI :



13 juillet 2021 – Chat VIP : À quoi ressemble une relance juste et durable ?

14 h 00-14 h 30 HEC

En ligne

Orateurs :

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI

Karel Havlíček, vice-Premier ministre de la République tchèque, ministre de l’industrie et du commerce et ministre des transports

Animatrice : Linda Zeilina, fondatrice et PDG, International Sustainable Finance Centre



13 juillet 2021 – Table ronde plénière : La mobilité durable, verte et numérique de l’après-pandémie

16 h 00-17 h 00 HEC

En ligne

Orateurs :

Kris Peeters, vice-président de la BEI

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne (allocution d’ouverture)

Zdeněk Hřib, maire de Prague

Marian Bocek, cofondateur et président exécutif, InoBat Auto

Nika Kotoviča, experte en urbanisme, coordonnatrice des projets internationaux, Ville de Riga

Animatrice : Arvea Marieni, membre du conseil d’administration et partenaire de Brainscapital, chroniqueuse spécialiste de la durabilité pour Brussels Morning



Pour en savoir plus sur les activités de la BEI en République tchèque, cliquez ici.