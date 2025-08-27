Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
>@Prague European Summit
© Prague European Summit

La septième édition du sommet européen de Prague a eu lieu les 12, 13 et 14 juillet 2021.

Le sommet européen de Prague est une plateforme de dialogue stratégique sur les réponses communes aux défis de l’UE. Il établit des liens entre fonctionnaires, représentants d’entreprises et d’ONG, universitaires et journalistes pour débattre de sujets tels que le leadership de l’UE, la sécurité, les nouvelles technologies et l’ère numérique, les défis actuels dans le domaine de l’économie et de la politique étrangère, ou encore l’incidence de diverses politiques et tendances sur la société européenne.

Ayant pour thème général « La renaissance de l’Europe », la septième édition du sommet européen de Prague s’est penchée sur trois grands sujets : la reprise post-pandémie, la réorganisation des relations de l’UE avec le monde extérieur et les appels à l’autonomie stratégique de l’Union, et l’évolution future des politiques européennes.
 

En savoir plus sur le programme et les intervenants.

Sessions auxquelles a participé la BEI :
 

13 juillet 2021 – Chat VIP : À quoi ressemble une relance juste et durable ?

  • 14 h 00-14 h 30 HEC
  • En ligne

Orateurs :

  • Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI
  • Karel Havlíček, vice-Premier ministre de la République tchèque, ministre de l’industrie et du commerce et ministre des transports

Animatrice : Linda Zeilina, fondatrice et PDG, International Sustainable Finance Centre
 

13 juillet 2021 – Table ronde plénière : La mobilité durable, verte et numérique de l’après-pandémie

  • 16 h 00-17 h 00 HEC
  • En ligne

Orateurs :

  • Kris Peeters, vice-président de la BEI
  • Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne (allocution d’ouverture)
  • Zdeněk Hřib, maire de Prague
  • Marian Bocek, cofondateur et président exécutif, InoBat Auto
  • Nika Kotoviča, experte en urbanisme, coordonnatrice des projets internationaux, Ville de Riga

Animatrice : Arvea Marieni, membre du conseil d’administration et partenaire de Brainscapital, chroniqueuse spécialiste de la durabilité pour Brussels Morning
 

Sommet européen de Prague 2021 – Aperçu


 

Pour en savoir plus sur les activités de la BEI en République tchèque, cliquez ici.

Contacts pour la presse

Tibor Jona
t.jona@eib.org
+352 4379 84105
+352 691 287 052

Press Office
press@eib.org
+352 4379 - 21000

