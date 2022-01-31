Investir dans les villes : tendances, leçons et perspectives

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Comité européen des régions (CdR) ont organisé une conférence de haut niveau pour discuter des besoins d’investissement des villes européennes, dans l’optique d’étayer l’élaboration du programme d’action de la Commission en faveur des villes.

Cette manifestation conjointe a débuté par la présentation de l’enquête 2024-2025 de la BEI auprès des municipalités, qui a fourni de nouveaux éléments sur les besoins d’investissement réunis en interrogeant plus de 1 000 municipalités de l’ensemble de l’Union européenne. Tout au long de la conférence, les discussions ont été nourries par l’analyse des priorités d’investissement de villes des 27 États membres ainsi que des obstacles et des goulets d’étranglement rencontrés en la matière par les autorités locales.

L’événement a réuni des décisionnaires politiques européens, nationaux et locaux afin de débattre de la manière de répondre aux besoins d’investissement des villes, l’accent ayant porté en particulier sur le logement abordable, le développement urbain durable et la neutralité climatique. Les participant(e)s ont eu l’occasion d’en apprendre davantage sur le soutien mis à disposition des villes au cours de l’actuelle période de programmation 2021-2027 et de réfléchir aux besoins de renforcer ce soutien dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) pour l’après-2027. La conférence a également été l’occasion de partager le savoir-faire et de tirer des enseignements des expériences concrètes et des bonnes pratiques des villes qui ont recours aux services financiers et de conseil de la BEI pour élaborer et mettre en œuvre leurs programmes d’investissement urbain.

