Brussels
08
avr 2025

Investir dans les villes : tendances, leçons et perspectives

Présentation du rapport 2025 de la BEI sur l’investissement

Lieu: Committee of the Regions, Brussels , be

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Comité européen des régions (CdR) ont organisé une conférence de haut niveau pour discuter des besoins d’investissement des villes européennes, dans l’optique d’étayer l’élaboration du programme d’action de la Commission en faveur des villes.

Cette manifestation conjointe a débuté par la présentation de l’enquête 2024-2025 de la BEI auprès des municipalités, qui a fourni de nouveaux éléments sur les besoins d’investissement réunis en interrogeant plus de 1 000 municipalités de l’ensemble de l’Union européenne. Tout au long de la conférence, les discussions ont été nourries par l’analyse des priorités d’investissement de villes des 27 États membres ainsi que des obstacles et des goulets d’étranglement rencontrés en la matière par les autorités locales.

L’événement a réuni des décisionnaires politiques européens, nationaux et locaux afin de débattre de la manière de répondre aux besoins d’investissement des villes, l’accent ayant porté en particulier sur le logement abordable, le développement urbain durable et la neutralité climatique. Les participant(e)s ont eu l’occasion d’en apprendre davantage sur le soutien mis à disposition des villes au cours de l’actuelle période de programmation 2021-2027 et de réfléchir aux besoins de renforcer ce soutien dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP) pour l’après-2027. La conférence a également été l’occasion de partager le savoir-faire et de tirer des enseignements des expériences concrètes et des bonnes pratiques des villes qui ont recours aux services financiers et de conseil de la BEI pour élaborer et mettre en œuvre leurs programmes d’investissement urbain.

Lire le communiqué de presse

Ordre du jour
  • 14 heures – Allocution de bienvenue
    Thomas Wobben, directeur au Comité européen des régions
    Ioannis Tsakiris, vice-président de la Banque européenne d’investissement (message vidéo)

  • De 14 h 10 à 14 h 40 – Présentation du rapport de la BEI sur les municipalités : tirer des enseignements des tendances d’investissement des villes européennes
    Debora Revoltella, économiste en chef, Banque européenne d’investissement
  • De 14 h 40 à 14 h 45 – Message vidéo de Raffaele Fitto, vice-président exécutif pour la cohésion et les réformes
  • De 14 h 45 à 15 h 45 – Vers un programme d’action ambitieux de l’UE en faveur des villes : comment répondre aux besoins d’investissement des villes et exploiter leur potentiel en matière d’innovation et de neutralité climatique ?
    Animatrice des débats : Elena Campelo Aubarell, cheffe de la division Développement urbain, Banque européenne d’investissement
    Intervenant(e)s : Marcos Ros Sempere, député européen et président du Forum urbain européen, Nicola de Michelis, directeur général adjoint de la DG REGIO, Commission européenne, Karen Van Dantzig, envoyée pour les questions urbaines, Pays-Bas, Anna Lisa Boni, maire adjointe, Ville de Bologne, Mar Jiménez, commissaire aux affaires européennes, Ville de Barcelone, et Lamia Kamal-Chaoui, directrice du Centre pour les PME, les villes et les régions, OCDE (à confirmer)

  • De 16 h 15 à 16 h 20 – Message vidéo de Younous Omarjee, vice-président du Parlement européen
  • De 16 h 20 à 17 h 20 – Soutenir les investissements stratégiques dans les villes : tirer parti du soutien européen et national associé à l’appui de la BEI sous la forme de financements, de panachage de ressources et de services de conseil en faveur des villes
    Animateur des débats : Gerry Muscat, chef de la division Conseils en investissements urbains, Banque européenne d’investissement
    Intervenant(e)s : Emilia Lodzińska, adjointe au maire de Gdansk, Luka Korlaet, adjoint au maire de Zagreb, Thomas Van Oppens, échevin chargé du climat, des finances et de la transition numérique, Louvain, Iva Petkova, directrice du Fonds bulgare pour le développement urbain durable et Philippe Froissard, chef de l’unité Stratégie, coordination politique et transitions urbaines, DG RTD, Commission européenne

  • De 17 h 20 à 17 h 30 – Allocution de clôture
    Tanguy Desrousseaux, directeur du département Logement, villes et régions, Banque européenne d’investissement
    Thomas Wobben, directeur, Comité des régions



Enquête 2024-2025 de la BEI auprès des municipalités

État des lieux des investissements dans les infrastructures locales en Europe

Les municipalités sont confrontées à des défis importants, notamment en lien avec les changements climatiques, le logement abordable, l’éducation équitable et la transformation numérique. Elles jouent un rôle fondamental pour fournir des services et infrastructures essentiels.

La dernière enquête de la BEI auprès des municipalités montre la nécessité d’accroître les investissements dans les infrastructures sociales et l’atténuation des changements climatiques au cours des trois prochaines années. Cependant, il est difficile de trouver des financements pour ces investissements. De nombreuses municipalités comptent sur le soutien financier de l’Union européenne pour financer de nouvelles infrastructures et améliorer des systèmes obsolètes. Cependant, même avec l’octroi de financements, les obstacles réglementaires retardent souvent la mise en œuvre des projets, ce qui complique les efforts déployés pour résoudre efficacement ces problèmes critiques.

Découvrez les principaux résultats de l’enquête  
©Alicja Chytla/BGK

