La Banque européenne d’investissement (BEI) a organisé la manifestation « Finance durable et économie verte – Les prêts intermédiés du Groupe BEI en faveur de la transition verte », le vendredi 9 juin 2023 à Rome.

L’événement a porté sur les possibilités et les priorités en matière d’investissement durable en Italie, ainsi que sur les conditions nécessaires pour utiliser les prêts intermédiés du Groupe BEI comme déclencheurs de la transition climatique des petites et moyennes entreprises. Il a réuni une centaine de représentants de plus de 30 banques et institutions financières italiennes.

Programme

9 h 30 - 10 h 00

Inscription et café de bienvenue

10 h 00 - 10 h 10

Allocution d’ouverture – Gelsomina Vigliotti, vice-présidente, BEI

10 h 10 - 10 h 20

Allocution d’ouverture – Birthe Bruhn-Léon, directrice, département Institutions financières, BEI

10 h 20 - 10 h 35

Présentation du programme de conseil Green Gateway – Erica Berta, BEI

10 h 35 - 11 h 15

Présentation des produits du Groupe BEI consacrés à l’économie verte – Gemma Feliciani, BEI ; Daniela Francovicchio, FEI ; Alessandro Tappi, FEI

11 h 15 - 11 h 45

Réseautage et pause-café

11 h 45 - 12 h 30

Table ronde sur l’évolution de la finance verte, d’un intérêt de niche à une pratique courante – Amiran Tsintsadze, illimity Bank ; Nazzareno Gabrielli, Banca Etica ; Angelo Guardo, BEI ; Roberto Stasi, BEI ; Anna Fusari, BEI

12 h 30 - 13 h 15

Table ronde sur les perspectives et les défis liés à la finance durable – Patrizio Regis, UniCredit ; Cristina Morelli, SACE ; Angelo Guardo, BEI ; Anna Fusari, BEI

13 h 15 - 14 h 15

Déjeuner

14 h 15 - 17 h 00

Réunions individuelles avec les experts du Groupe BEI