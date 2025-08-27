Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, les bureaux du Groupe BEI en France et en Allemagne ont organisé conjointement une table ronde consacrée à la préservation de l’équilibre des intérêts en gardant le cap sur la décarbonation malgré la crise de l’énergie.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, et Barbara Pompili, ancienne ministre française de l’environnement, ont discuté de la façon dont les États membres peuvent coopérer concrètement pour renforcer la souveraineté européenne en matière d’énergie et de climat. Ils ont également abordé le rôle du nouveau gouvernement français et des autres États membres, ainsi que des institutions de financement du développement, telles que la BEI, dans ce domaine.

L’événement a été organisé en coopération avec le Conseil européen pour les relations internationales (ECFR). L’ECFR lance un rapport sur le rôle du nouveau gouvernement français dans la mise en place de trajectoires visant à préserver l’action pour le climat dans un contexte géopolitique tendu concernant la question de la sécurité énergétique.