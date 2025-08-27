L’Union européenne est confrontée au problème des flux migratoires, dont l’ampleur est telle que notre capacité à y faire face de manière coordonnée est remise en cause. Ces défis constitueront probablement l’un des sujets majeurs de la campagne électorale européenne de 2019, comme cela a été le cas lors d’élections nationales et de référendums.

Une conférence à haut niveau sur la gestion des flux migratoires sera organisée le 21 juin 2017. Elle a pour objectif d’attirer l’attention sur cette thématique et de faire naître la conviction qu’il faut agir d’urgence, dans la perspective du Conseil européen des 22 et 23 juin, dont les débats porteront notamment sur la question migratoire, les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la déclaration de Malte et les aspects externes des phénomènes migratoires.

La conférence sera organisée en collaboration avec les commissions parlementaires chargées de la question migratoire, dont les membres prendront part à l’événement, en particulier les rapporteurs des dossiers clés, et les parties prenantes concernées.

Le président de la BEI, Werner Hoyer, prononcera l’une des allocutions d'ouverture, la banque de l’UE étant l’un des acteurs majeurs s’agissant de la problématique des phénomènes migratoires.

13h30 -Inscriptions

14h30-15h00 -Ouverture de la conférence

15h00-15h30 -Allocutions d’ouverture

15h30-17h30 -Table ronde sur la gestion des demandes d'asile et des flux migratoires

15h30-17h30 -Table ronde sur la promotion de la stabilité et de la prospérité dans les pays tiers

17h30-18h30 -Table ronde sur le renforcement de la sécurité intérieure de l’UE

18h30-19h30 -Session de clôture avec les chefs des groupes politiques