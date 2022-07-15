La réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, organisée en juillet 2022 en Indonésie, intervient à un moment crucial pour le monde. Nous sommes confrontés à la poursuite de la pandémie de COVID-19, à un besoin vital de prendre des mesures décisives pour le climat, ainsi qu’aux grands défis posés par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en particulier les crises énergétiques et alimentaires mondiales.

Les membres du G20, qui représentent 85 % du produit intérieur brut mondial, 75 % du commerce international et les deux tiers de la population mondiale, peuvent montrer aux autres la voie à suivre. Aujourd’hui, plus que jamais, l’heure est venue de travailler ensemble pour décider des réponses à apporter aux défis auxquels nous sommes tous confrontés et les coordonner.

La BEI préside le groupe des dirigeants des banques multilatérales de développement (BMD) pour 2022 et participe à ce titre aux réunions des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, organisées par la présidence indonésienne. Dans ce contexte, nous appuyons l’objectif de la présidence indonésienne du G20 de « se rétablir ensemble, se relever plus forts », qui souligne l’importance du multilatéralisme, du partenariat et de l’inclusion dans l’édification d’une reprise mondiale résiliente et durable dans l’ère post-pandémie.

La participation de la BEI aux discussions du G20 appuie également l’engagement stratégique de l’UE dans l’esprit de l’Équipe Europe. Dans le droit fil des politiques et priorités de l’UE, la BEI approfondit son engagement avec les partenaires du G20 en faveur d’une prospérité durable et inclusive, de la transition écologique, de la gouvernance des océans, de la transformation numérique, de la connectivité, de la sécurité et de la défense ainsi que de la sécurité humaine.

Parallèlement à la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, la BEI a participé à la deuxième édition du Dialogue du G20 entre investisseurs, coorganisé par le D20-Club des investisseurs de long terme, l’OCDE, le centre mondial pour les infrastructures et la présidence indonésienne du G20. Le D20-Club des investisseurs de long terme s’est également réuni à l’occasion de l’assemblée annuelle de son comité directeur.

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