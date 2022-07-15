Le mandat de Werner Hoyer à la présidence du Club est prolongé de deux ans. Cette décision a été prise en marge de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 à Denpasar, en Indonésie.

Le D20-LTIC accueille deux nouveaux membres, à savoir la Banque hellénique de développement et PT Sarana Multi Infrastruktur (PTSMI) Indonesia.

Le président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Werner Hoyer, continuera de coprésider le D20-Club des investisseurs de long terme (D20-LTIC), le comité directeur du Club ayant décidé de prolonger son mandat pour deux années supplémentaires. Le comité directeur du D20-LTIC s’est réuni en marge de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 à Denpasar, en Indonésie, et a également accueilli deux nouvelles organisations membres, la Banque hellénique de développement et PT Sarana Multi Infrastruktur (PTSMI), l’entité nationale indonésienne chargée du développement des infrastructures.

Le D20-LTIC opère dans le cadre du G20 pour promouvoir le rôle que jouent les financements à long terme dans l’accélération du développement économique et la croissance durable dans le monde entier. Le président Hoyer copréside le D20-LTIC depuis 2019, avec Ibrahim Almojel, président-directeur général de Saudi Industrial Development Fund (SIDF), dont le mandat a également été prolongé de deux ans.

Avec ses deux nouveaux membres, le D20-LTIC regroupe désormais 24 organisations, parmi lesquelles des investisseurs de long terme comme la BEI, les banques nationales allemande et italienne de promotion économique KfW et CDP, le fonds saoudien SIDF et d’autres grandes institutions financières finançant le développement économique, des fonds souverains, des fonds de pension, des fonds publics de retraite et des fonds d’assurance.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Je suis très honoré de voir mon mandat à la tête du D20-LTIC prolongé aujourd’hui à Denpasar. C’est là un signe manifeste de la confiance de la communauté internationale des investisseurs à l’égard de la BEI, et notamment de sa nouvelle branche, BEI Monde, et de sa capacité à offrir des solutions efficaces face aux grands défis en matière d’investissement auxquels le monde est confronté aujourd’hui. Les investissements dans les infrastructures peuvent être un puissant moteur du développement économique et social durable dans le monde, à condition qu’ils soient respectueux de l’environnement, durables et socialement responsables. Travailler avec le G20 et ainsi mobiliser des investissements essentiels dans les infrastructures et renforcer la coopération pour offrir des instruments financiers et une assistance à la préparation de projets mieux adaptés aux besoins seront mes priorités absolues. »

Une action qui permet de mobiliser des investissements verts et durables aux quatre coins de la planète

Le D20-LTIC travaille en partenariat avec le G20 et d’autres plateformes multilatérales pertinentes pour fournir des avis d’experts, un leadership éclairé et des solutions s’appuyant sur les meilleures pratiques afin de mobiliser des investissements plus verts et plus durables partout dans le monde. L’organisation propose également un forum où ses membres peuvent partager des connaissances et éclairages précieux sur les investissements dans le monde.

Le D20-LTIC a pour mission de renforcer les investissements verts et durables dans le domaine des infrastructures à l’échelle mondiale et d’apporter des financements essentiels du secteur privé à l’appui de projets du secteur public.

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde est conçue de manière à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde. https://twitter.com/EIBGlobal

