La Banque hellénique de développement est l’un des deux nouveaux membres du D20, le Club des investisseurs de long terme.

Le mandat de Werner Hoyer en tant que président du D20 est prolongé de deux ans, à la suite d’une décision prise en marge de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 à Denpasar, en Indonésie.

Le D20-Long-Term Investors Club (D-20-LTIC), le Club des investisseurs de long terme, opère dans le cadre du G20 pour que soient effectués davantage d’investissements de long terme, verts et durables et afin d’accélérer le développement économique et la croissance durable dans le monde entier.

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (BEI), a accueilli la Banque hellénique de développement en tant que nouveau membre du D20, le Club des investisseurs de long terme ; comme annoncé, W. Hoyer continuera d’assurer la coprésidence du Club, le comité directeur du Club ayant décidé de proroger son mandat de deux années supplémentaires.

Le comité directeur du D20 s’est réuni en marge de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 à Denpasar, en Indonésie, et a également accueilli deux nouvelles organisations membres, la Banque hellénique de développement et PT Sarana Multi Infrastruktur (PTSMI), l’entité nationale indonésienne chargée du développement des infrastructures.

Le D20 opère dans le cadre du G20 pour promouvoir le rôle que jouent les financements à long terme dans l’accélération du développement économique et de la croissance durable dans le monde entier. Werner Hoyer copréside le D20 depuis 2019, avec Ibrahim Almojel, président-directeur général de Saudi Industrial Development Fund (SIDF).

Avec ses deux nouveaux membres, le D20 compte désormais 24 organisations, parmi lesquelles des investisseurs de long terme comme la BEI, les banques nationales allemande et italienne de promotion économique KfW et CDP, Saudi Industrial Development Fund (SIDF) et d’autres grandes institutions financières finançant le développement économique, des fonds souverains, des fonds de pension, des fonds publics de retraite et des fonds d’assurance.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Je suis très honoré de voir mon mandat à la tête du D20-Club des investisseurs de long terme prolongé aujourd’hui à Denpasar. C’est là un signe manifeste de la confiance de la communauté internationale des investisseurs à l’égard de la BEI, et notamment de sa nouvelle branche, BEI Monde, et de sa capacité à offrir des solutions efficaces face aux grands défis en matière d’investissement auxquels le monde est confronté aujourd’hui. Les investissements dans les infrastructures peuvent être un puissant moteur du développement économique et social durable dans le monde, à condition qu’ils soient respectueux de l’environnement, durables et socialement responsables. Travailler avec le G20 et ainsi mobiliser des investissements essentiels dans les infrastructures et renforcer la coopération pour offrir des instruments financiers et une assistance à la préparation de projets mieux adaptés aux besoins seront mes priorités absolues. »

« Je suis également honoré de souhaiter la bienvenue à la Banque hellénique de développement au sein du D20-Club des investisseurs de long terme. La Banque hellénique de développement et la Banque européenne d’investissement partagent l’objectif de faire en sorte que les entreprises de l’ensemble de la Grèce puissent accéder aux financements, innover, créer des emplois et relever les défis amplifiés par la crise du COVID-19. Source essentielle de financements pour les banques et petites et moyennes entreprises grecques, la Banque hellénique de développement est capable d’assumer des risques commerciaux que les banques commerciales ne prendraient normalement pas. Le D20 est bien placé pour apporter de la valeur ajoutée à la fois à la Banque hellénique de développement et à la population grecque grâce à ses connaissances, ses compétences et ses instruments financiers intelligents qui favorisent un meilleur accès au financement pour les petites entreprises et promeuvent l’esprit d’entreprise. »

La présidente et directrice générale de la Banque hellénique de développement, Athina Chatzipetrou, a déclaré : « C’est un honneur pour la Banque hellénique de développement de faire partie du Club des investisseurs de long terme. La Banque hellénique de développement est une institution de développement qui partage les mêmes valeurs et soutient une croissance économique durable. Notre diversité renforce nos engagements. Nous continuerons à œuvrer afin de réduire les inégalités économiques, faciliter l’accès au financement pour les entrepreneurs, améliorer les résultats en matière de développement et surmonter les défis croissants grâce à des outils financiers intelligents ainsi qu’à des synergies et partenariats plus fructueux. »

Une action qui permet de mobiliser des investissements verts et durables aux quatre coins de la planète

Le D20 travaille en partenariat avec le G20 et d’autres plateformes multilatérales pertinentes pour fournir des avis d’experts, un leadership éclairé et des solutions s’appuyant sur les meilleures pratiques afin de mobiliser des investissements plus verts et plus durables partout dans le monde. L’organisation propose également un forum où ses membres peuvent partager des connaissances et éclairages précieux sur les investissements dans le monde.

Le D20 a pour mission de renforcer les investissements verts et durables dans le domaine des infrastructures à l’échelle mondiale et d’apporter des financements essentiels du secteur privé à l’appui de projets du secteur public.

Informations générales

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

La Banque hellénique de développement (HDB) est l’institution nationale de développement de la Grèce, qui travaille aux côtés du secteur bancaire grec. Elle soutient le rôle moteur des entreprises grecques en tant que pilier de la croissance de l’économie nationale. Elle conçoit des produits et outils financiers qui couvrent les déficits de financement de contreparties et favorisent l’accès au financement pour les entrepreneurs. Sa vision : être une institution de développement de premier plan qui répond aux besoins des entreprises pour en assurer le succès, tout en favorisant un environnement équitable, inclusif et durable.