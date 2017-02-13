Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Le Forum mondial sur l’investissement (« Global Investment Forum ») organisé conjointement par la banque de l’UE et le Financial Times avait pour ambition d’apporter un éclairage supplémentaire sur le rôle spécifique de l’investissement dans le soutien à l’innovation durable : qui doit investir dans quoi, pour remédier à quelles défaillances du marché ? Comment rendre l’innovation inclusive ?

EWerner Hoyer, président de la BEI, ainsi qu’Ambroise Fayolle et Alexander Stubb, vice-présidents de la BEI, se sont joints à d’éminents décideurs politiques, experts et acteurs de terrain pour aborder les principaux aspects du débat actuel – les habitats futurs, l’innovation de rupture, l’avenir du travail, la fracture numérique et l’avenir de l’éducation – en examinant les faits, en analysant de plus près les tendances mondiales et en proposant des solutions possibles..

Pour consulter le programme, rendez-vous sur la page FT-EIB Global Investment Forum du site web Financial Times Live.

Quelques images du Forum mondial FT-BEI sur l’investissement

L’innovation à la BEI

13 février 2017

Le supercondensateur estonien, un drôle de coco !

Jusqu’à présent, la noix de coco carbonisée était le principal ingrédient de ces puissants dispositifs de stockage d’énergie. En Estonie, pays aux confins septentrionaux de l’Europe, une entreprise vient de trouver comment fabriquer un supercondensateur sans ce fruit tropical.
InvestEU Impact du FEIS Estonie Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Énergie
17 janvier 2017

Vaccin contre le virus Zika : des microbes pour sauver des bébés

Valneva, une entreprise de biotechnologies européenne, est sur la voie d’un vaccin contre le virus Zika sans danger pour les femmes enceintes.
Santé et sciences de la vie Innovation Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales

Autres événements pouvant vous intéresser

1-31
Jan Dec
2022 2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
27
Aou
2025

Réunion n°585 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne
24
Sep
2025

Réunion n°586 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne