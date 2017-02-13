Le Forum mondial sur l’investissement (« Global Investment Forum ») organisé conjointement par la banque de l’UE et le Financial Times avait pour ambition d’apporter un éclairage supplémentaire sur le rôle spécifique de l’investissement dans le soutien à l’innovation durable : qui doit investir dans quoi, pour remédier à quelles défaillances du marché ? Comment rendre l’innovation inclusive ?

EWerner Hoyer, président de la BEI, ainsi qu’Ambroise Fayolle et Alexander Stubb, vice-présidents de la BEI, se sont joints à d’éminents décideurs politiques, experts et acteurs de terrain pour aborder les principaux aspects du débat actuel – les habitats futurs, l’innovation de rupture, l’avenir du travail, la fracture numérique et l’avenir de l’éducation – en examinant les faits, en analysant de plus près les tendances mondiales et en proposant des solutions possibles..

