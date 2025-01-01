L’atelier thématique sur les instruments financiers à l’appui des prêts étudiants, organisé dans le cadre de fi-compass par la DG EMPL (emploi, affaires sociales et inclusion) de la Commission européenne en partenariat avec la Banque européenne d’investissement (BEI), se tiendra à Prague le mardi 11 février 2020.

L’événement s’adresse aux autorités de gestion du Fonds social européen (FSE) et à d’autres parties prenantes souhaitant explorer le potentiel de soutien à l’enseignement supérieur grâce à des instruments financiers spécifiques. Le thème des prêts étudiants a de plus en plus l’attention et l’intérêt des acteurs du FSE, comme l’indiquent les conclusions de la récente enquête fi-compass sur les instruments financiers relevant du FSE.

L’atelier présentera des expériences existantes dans toute l’UE dans ce domaine, en abordant les différentes manières de soutenir les programmes de prêts étudiants au moyen de produits de dette, et en traitant les défis communs auxquelles sont confrontées les autorités de gestion. Des praticiens venant du Portugal, de Malte et d’Italie proposeront des présentations détaillées de leur expérience pratique, aux côtés d’experts de la Commission européenne et du Groupe Banque européenne d’investissement.

Cette rencontre permettra aux experts et aux praticiens de débattre de ce sujet spécifique, également dans la perspective d’une inclusion en temps opportun des instruments financiers dans les programmes opérationnels au titre des Fonds ESI pour la période 2021-2027.

Programme

Le programme de la manifestation peut être consulté ici.

Inscription

L’inscription se fait via la page web fi-compass.