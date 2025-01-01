Le 12 février 2019, la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Représentation de l’Union européenne en Autriche organiseront conjointement une conférence intitulée « Les investissements de l’Europe à l’appui de la croissance et de l’emploi : le FEIS et son potentiel pour l’Autriche » (Europas Investitionen in Wachstum und Beschäftigung: Der EFSI und sein Potenzial für Österreich).

Des centaines de projets ont bénéficié du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) et le plan a été couronné de succès. En juillet 2018, tout juste trois ans après le lancement du FEIS, le Groupe BEI a dépassé son objectif initial, à savoir mobiliser 315 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires dans l’UE avant la mi-2018.

Cette manifestation sera l’occasion de partager des expériences et de mettre en lumière les dernières évolutions et le potentiel du FEIS. Les intervenants aborderont, de manière générale, l’état d’avancement actuel du FEIS, les possibilités d’investissement pour l’Autriche, les complémentarités spécifiques en ce qui concerne la structure d’investissement, les principaux obstacles à la mise en œuvre du FEIS et les moyens d’utiliser les fonds le plus efficacement possible. Trois projets autrichiens exemplaires seront présentés et des experts de premier plan seront présents pour répondre aux questions du public.

La conférence se tiendra en allemand et fera l’objet d’une interprétation simultanée en anglais.

Pour en savoir plus sur cette conférence, veuillez consulter le programme ci-joint