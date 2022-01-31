La Semaine européenne des régions et des villes (Semaine européenne des régions) est le plus grand événement annuel consacré à la politique de cohésion. Organisé par la Commission européenne et le Comité européen des régions, l’événement permet aux villes et aux régions d’aborder des défis communs et de présenter leurs initiatives visant à créer de la croissance et de l’emploi, à mettre en œuvre la politique de cohésion de l’Union européenne et à démontrer l’importance des niveaux local et régional pour la bonne gouvernance européenne.