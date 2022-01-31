La Semaine européenne des régions et des villes (Semaine européenne des régions) est le plus grand événement annuel consacré à la politique de cohésion. Organisé par la Commission européenne et le Comité européen des régions, l’événement permet aux villes et aux régions d’aborder des défis communs et de présenter leurs initiatives visant à créer de la croissance et de l’emploi, à mettre en œuvre la politique de cohésion de l’Union européenne et à démontrer l’importance des niveaux local et régional pour la bonne gouvernance européenne.
Séances organisées par la BEI à l’occasion de la Semaine européenne des régions :
Le 8 octobre
- 9 h 30 – 10 h 30 : Séance UE : « La mission pour des villes intelligentes et neutres pour le climat : de la planification et de la conception à la mise en place »
- 11 heures – 13 h 30 : « Nouvelle stratégie de développement régional pour la Macédoine orientale et la Thrace : regarder vers l’Europe »
Événement organisé par la représentation permanente de la Grèce auprès de l’UE avec le gouverneur régional de la Macédoine orientale
- 11 h 30 – 13 heures : Atelier sur les politiques de l’UE « Assurer une transition juste pour toutes les régions »
- 16 h 30 – 17 h 30 : Atelier « Matérialiser la transition juste de la planification aux investissements : associer les subventions, les financements et les services de conseil »
Le 9 octobre
- 11 h 20 – 12 h 20 : Nadia Calviño, présidente de la BEI, a procédé à un échange de vues avec le Comité européen des régions à l’occasion d’un débat tenu en plénière
