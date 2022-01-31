Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées
Brussels
07
-
10
oct 2024

Semaine européenne des régions et des villes

Lieu: Brussels , be

La Semaine européenne des régions et des villes (Semaine européenne des régions) est le plus grand événement annuel consacré à la politique de cohésion. Organisé par la Commission européenne et le Comité européen des régions, l’événement permet aux villes et aux régions d’aborder des défis communs et de présenter leurs initiatives visant à créer de la croissance et de l’emploi, à mettre en œuvre la politique de cohésion de l’Union européenne et à démontrer l’importance des niveaux local et régional pour la bonne gouvernance européenne.

Séances organisées par la BEI à l’occasion de la Semaine européenne des régions :

Le 8 octobre

  • 9 h 30 – 10 h 30 : Séance UE : « La mission pour des villes intelligentes et neutres pour le climat : de la planification et de la conception à la mise en place »
      En savoir plus
  • 11 heures – 13 h 30 : « Nouvelle stratégie de développement régional pour la Macédoine orientale et la Thrace : regarder vers l’Europe »
    Événement organisé par la représentation permanente de la Grèce auprès de l’UE avec le gouverneur régional de la Macédoine orientale
  • 11 h 30 – 13 heures : Atelier sur les politiques de l’UE « Assurer une transition juste pour toutes les régions »
      En savoir plus
  • 16 h 30 – 17 h 30 : Atelier « Matérialiser la transition juste de la planification aux investissements : associer les subventions, les financements et les services de conseil »
      En savoir plus

Le 9 octobre

Liens utiles

Développement régional, cohésion et transition juste

Des logements abordables et durables

Des villes et des régions durables

Centre pour des villes circulaires

Publications

Activités du Groupe BEI en 2023 dans les régions de l’UE relevant de l’objectif de cohésion
Travailler avec les villes et les régions d’Europe
Le dispositif Jaspers de la BEI en 2023

Autres événements pouvant vous intéresser

1
-
31
Jan
2022
Dec
2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.

27
Aou
2025

Réunion n°585 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie

Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne
24
Sep
2025

Réunion n°586 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie