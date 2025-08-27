La Semaine européenne des régions et des villes est le plus grand événement annuel consacré à la politique de cohésion. Organisée par la Commission européenne et le Comité des régions, il s’agit d’un événement qui permet aux villes et aux régions de présenter leurs initiatives visant à créer de la croissance et de l’emploi, à mettre en œuvre la politique de cohésion de l’Union européenne et à démontrer l’importance des niveaux local et régional pour la bonne gouvernance européenne.
Cette année, la conférence était entièrement numérique.
Thèmes de l’édition 2021 :
- La transition vers une économie verte : pour une reprise durable et écologique.
- La politique de cohésion : de l’urgence à la résilience.
- La transition numérique pour tous.
- L’engagement citoyen en faveur d’une reprise inclusive, participative et équitable.
Consultez ici le programme complet.
La BEI à la Semaine européenne des régions et des villes 2021
La BEI a participé à 5 ateliers au cours de l’événement (heures de Bruxelles).
Mardi 12 octobre
- Atelier : L’approche de la BEI en matière de cohésion pour la prochaine période de programmation (2021-2027)
9h30-11h00
Plus d’informations ici
- Atelier : 15 ans d’expérience dans la promotion de la meilleure utilisation des fonds de l’UE – JASPERS en 2021-2027
11h30-13h00
Plus d’informations ici
- Entretien avec Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement
14h30-15h00
Plus d’informations ici
- Atelier : Investir dans les infrastructures locales en Europe – Ouvrir la voie aux transitions verte et numérique
16h30-18h00
Plus d’informations ici
Mercredi 13 octobre
- Atelier : Durable. Participatif. Abordable. Formes innovantes de financement
14h30-16h00
Plus d’informations ici