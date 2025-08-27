Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

La Semaine européenne des régions et des villes est le plus grand événement annuel consacré à la politique de cohésion. Organisée par la Commission européenne et le Comité des régions, il s’agit d’un événement qui permet aux villes et aux régions de présenter leurs initiatives visant à créer de la croissance et de l’emploi, à mettre en œuvre la politique de cohésion de l’Union européenne et à démontrer l’importance des niveaux local et régional pour la bonne gouvernance européenne.

Cette année, la conférence était entièrement numérique.

Thèmes de l’édition 2021 :

  • La transition vers une économie verte : pour une reprise durable et écologique.
  • La politique de cohésion : de l’urgence à la résilience.
  • La transition numérique pour tous.
  • L’engagement citoyen en faveur d’une reprise inclusive, participative et équitable.

Consultez ici le programme complet.

La BEI à la Semaine européenne des régions et des villes 2021

La BEI a participé à 5 ateliers au cours de l’événement (heures de Bruxelles).

Mardi 12 octobre

  • Atelier : L’approche de la BEI en matière de cohésion pour la prochaine période de programmation (2021-2027)
    9h30-11h00
    Plus d’informations ici
  • Atelier : 15 ans d’expérience dans la promotion de la meilleure utilisation des fonds de l’UE – JASPERS en 2021-2027
    11h30-13h00
    Plus d’informations ici
  • Entretien avec Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement
    14h30-15h00
    Plus d’informations ici
  • Atelier : Investir dans les infrastructures locales en Europe – Ouvrir la voie aux transitions verte et numérique
    16h30-18h00
    Plus d’informations ici

Mercredi 13 octobre

  • Atelier : Durable. Participatif. Abordable. Formes innovantes de financement
    14h30-16h00
    Plus d’informations ici

Pour en savoir plus sur notre soutien

Autres événements pouvant vous intéresser

1-31
Jan Dec
2022 2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
27
Aou
2025

Réunion n°585 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne
24
Sep
2025

Réunion n°586 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne