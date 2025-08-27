La Semaine européenne des régions et des villes est le plus grand événement annuel consacré à la politique de cohésion. Organisée par la Commission européenne et le Comité des régions, il s’agit d’un événement qui permet aux villes et aux régions de présenter leurs initiatives visant à créer de la croissance et de l’emploi, à mettre en œuvre la politique de cohésion de l’Union européenne et à démontrer l’importance des niveaux local et régional pour la bonne gouvernance européenne.

Cette année, la conférence était entièrement numérique.

Thèmes de l’édition 2021 :

La transition vers une économie verte : pour une reprise durable et écologique.

La politique de cohésion : de l’urgence à la résilience.

La transition numérique pour tous.

L’engagement citoyen en faveur d’une reprise inclusive, participative et équitable.

Consultez ici le programme complet.

La BEI à la Semaine européenne des régions et des villes 2021

La BEI a participé à 5 ateliers au cours de l’événement (heures de Bruxelles).

Mardi 12 octobre

Atelier : L’approche de la BEI en matière de cohésion pour la prochaine période de programmation (2021-2027)

9h30-11h00

Plus d’informations ici

Atelier : 15 ans d’expérience dans la promotion de la meilleure utilisation des fonds de l’UE – JASPERS en 2021-2027

11h30-13h00

Plus d’informations ici

Entretien avec Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement

14h30-15h00

Plus d’informations ici

Atelier : Investir dans les infrastructures locales en Europe – Ouvrir la voie aux transitions verte et numérique

16h30-18h00

Plus d’informations ici

Mercredi 13 octobre