La Semaine européenne des régions et des villes est le plus grand événement annuel consacré à la politique régionale. Organisé par la Commission européenne et le Comité des régions, il s’agit d’un événement qui permet aux villes et aux régions de présenter leurs initiatives visant à créer de la croissance et de l’emploi, à mettre en œuvre la politique de cohésion de l’Union européenne et à démontrer l’importance des niveaux local et régional pour la bonne gouvernance européenne.

L’édition de cette année se déroulera exceptionnellement sur trois semaines et dans un format numérique.

Les thèmes de l’édition 2020 sont les suivants :

une Europe verte ;

la cohésion et la coopération ;

l’autonomisation des citoyens.

La BEI à la Semaine européenne des régions et des villes 2020

La BEI participera à plusieurs sessions :