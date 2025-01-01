La Semaine européenne des régions et des villes est le plus grand événement annuel consacré à la politique régionale. Organisé par la Commission européenne et le Comité des régions, il s’agit d’un événement qui permet aux villes et aux régions de présenter leurs initiatives visant à créer de la croissance et de l’emploi, à mettre en œuvre la politique de cohésion de l’Union européenne et à démontrer l’importance des niveaux local et régional pour la bonne gouvernance européenne.
L’édition de cette année se déroulera exceptionnellement sur trois semaines et dans un format numérique.
Les thèmes de l’édition 2020 sont les suivants :
- une Europe verte ;
- la cohésion et la coopération ;
- l’autonomisation des citoyens.
Consultez ici le programme complet.
Rejoignez la conversation sur Twitter #EURegionsWeek.
La BEI à la Semaine européenne des régions et des villes 2020
La BEI participera à plusieurs sessions :
- L’économie circulaire, un pilier clé pour atteindre la neutralité climatique, mardi 13 octobre 2020, 17h30-18h30 (heure de Luxembourg). Le programme est disponible ici.
- Soutien de la BEI à la relance verte des villes, lundi 19 octobre 2020, 14h30-16h00 (heure de Luxembourg). Le programme est disponible ici.
- Jaspers à l’appui d’investissements durables pour la transition climatique et la résilience des régions et des villes, mercredi 14 octobre 2020, 11h30-13h00 (heure de Luxembourg). Le programme est disponible ici.
- Instruments financiers – un rôle clé dans la réalisation des objectifs de la politique de cohésion, mardi 13 octobre 2020, 17h30-18h30. Le programme est disponible ici.