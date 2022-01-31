Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Brussels
10
-
12
dec 2024

Journées européennes de l’agroalimentaire 2024

Lieu: Charlemagne building, Rue de la loi 170, Brussels , be

Les Journées européennes de l’agroalimentaire 2024 ont permis à des agriculteurs, à des décideurs politiques, à des entreprises, à des universitaires et à des représentants de la société civile de se réunir afin d’envisager l’avenir de l’agriculture européenne. Cet événement annuel a servi de plate-forme clé pour des discussions autour des tendances agricoles, de la sécurité alimentaire, de la durabilité et de l’innovation.

L’agriculture joue un rôle essentiel pour garantir la sécurité alimentaire et la durabilité dans toute l’Europe. L’événement a principalement porté sur les défis actuels et futurs, comme les changements climatiques et l’utilisation efficace des ressources, et a permis d’étudier la manière dont les politiques de l’UE, notamment la politique agricole commune et le pacte vert pour l’Europe, peuvent promouvoir un secteur agricole plus vert, plus équitable et plus compétitif.

Participation de la BEI :

Mardi 10 décembre

  • 9 heures – 9 h 30 : Séance d’ouverture de haut niveau
    Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), a prononcé un discours liminaire aux côtés d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et de Christophe Hansen, commissaire à l’agriculture et à l’alimentation.
      Lire le discours de la présidente
      Lire le communiqué de presse

Mercredi 11 décembre

  • 11 heures – 12 h 30 :  Séance sur les perspectives du marché en matière de compétitivité durable : l’agriculture face aux défis économiques et environnementaux
    Nicola Pochettino, directeur du département Environnement et ressources naturelles à la BEI, a prononcé un discours liminaire intitulé « Stimuler l’investissement pour favoriser la compétitivité durable » avant de rejoindre une table ronde.

À la une

Notre soutien à l’agriculture et à la bioéconomie

La BEI finance des projets dans les chaînes de valeur de l’agriculture, de la pêche, de l’alimentation et de la foresterie.

Elle s’engage à aider à mettre en place des systèmes alimentaires résilients et durables qui permettent non seulement de nourrir une population croissante et d’assurer des moyens de subsistance équitables aux agriculteurs, mais aussi de faire face aux changements climatiques et de préserver l’environnement.

En savoir plus  
CrowdFarming

