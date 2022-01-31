Les Journées européennes de l’agroalimentaire 2024 ont permis à des agriculteurs, à des décideurs politiques, à des entreprises, à des universitaires et à des représentants de la société civile de se réunir afin d’envisager l’avenir de l’agriculture européenne. Cet événement annuel a servi de plate-forme clé pour des discussions autour des tendances agricoles, de la sécurité alimentaire, de la durabilité et de l’innovation.

L’agriculture joue un rôle essentiel pour garantir la sécurité alimentaire et la durabilité dans toute l’Europe. L’événement a principalement porté sur les défis actuels et futurs, comme les changements climatiques et l’utilisation efficace des ressources, et a permis d’étudier la manière dont les politiques de l’UE, notamment la politique agricole commune et le pacte vert pour l’Europe, peuvent promouvoir un secteur agricole plus vert, plus équitable et plus compétitif.