ELENA – Renforcer les investissements dans les infrastructures locales axées sur les énergies propres

Le mécanisme ELENA fournit une assistance technique à l’appui d’investissements en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans le bâti et les transports urbains durables.

La BEI a organisé une série d’événements pour communiquer de plus amples informations sur le fonctionnement d’ELENA et sur la manière dont les États membres peuvent en bénéficier à tous les niveaux (national, régional et local). Au cours de ces événements, les participants ont pu découvrir comment demander une subvention au titre d’ELENA et quels sont les portefeuilles d’investissement admissibles, ainsi que des exemples concrets de projets en cours.

Les événements se sont déroulés dans les 27 États membres de l’UE.