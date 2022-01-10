Le directeur général de l’OMS, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus a donné le coup d’envoi et assuré la coprésidence de la première manifestation de haut niveau sur la santé, « Investir dans la santé pour tous », en collaboration avec Werner Hoyer, président de la BEI.

En cette période où le monde se remet de la pandémie, il apparaît encore plus clairement qu’il est important et urgent de promouvoir des investissements durables et équitables dans le domaine de la santé. Pour atteindre cet objectif, il faut une collaboration active entre les principales parties prenantes mondiales, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Banque européenne d’investissement (BEI) figurant parmi les plus importantes. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre avis aux médias.

