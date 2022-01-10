Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Le directeur général de l’OMS, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus a donné le coup d’envoi et assuré la coprésidence de la première manifestation de haut niveau sur la santé, « Investir dans la santé pour tous », en collaboration avec Werner Hoyer, président de la BEI.

En cette période où le monde se remet de la pandémie, il apparaît encore plus clairement qu’il est important et urgent de promouvoir des investissements durables et équitables dans le domaine de la santé. Pour atteindre cet objectif, il faut une collaboration active entre les principales parties prenantes mondiales, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Banque européenne d’investissement (BEI) figurant parmi les plus importantes. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre avis aux médias.

Revoir la diffusion en direct de l’événement

 Lire l’allocution d’ouverture du vice-président de la BEI, Thomas Östros, à l’occasion de la table ronde « Anatomie de la résilience »

  Ordre du jour

Photos from the event

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General of the World Health Organization, being welcomed by the EIB President Werner Hoyer and Thomas Östros, Vice-President of the EIB
EIB-WHO event: Investing in Health for All
Photographe: Blitz Agency ©EIB
Télécharger original
from left to right: Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General of the World Health Organization; Werner Hoyer, President of the European Investment Bank
EIB-WHO event: Investing in Health for All
Photographe: Blitz Agency ©EIB
Télécharger original
Family photo
EIB-WHO event: Investing in Health for All
©EIB
Télécharger original
from left to right: Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General of the World Health Organization; Werner Hoyer, President of the European Investment Bank
EIB-WHO event: Investing in Health for All
Photographe: Blitz Agency ©EIB
Télécharger original
Generic view
EIB-WHO event: Investing in Health for All
Photographe: Blitz Agency ©EIB
Télécharger original
La riposte du Groupe BEI au COVID-19

Découvrez comment le Groupe BEI est intervenu pour veiller à que ses financements soient disponibles dans la mesure du possible, à la suite de la pandémie de COVID-19.

 

 

Nos activités dans les domaines de la santé et des sciences de la vie

En matière de santé, la BEI soutient des projets qui visent à assurer un accès universel à des services de haute qualité et abordables.

 

 

Fonds de garantie européen

Le bouclier du Groupe BEI qui protège les entreprises européennes

Health Solutions

10 janvier 2022

Solutions pour la santé : à la recherche des pilules magiques

Les vaccins font l’objet de toutes les attentions, mais les traitements destinés aux personnes malades du COVID-19 sont tout aussi importants pour mettre fin à cette pandémie.
Santé et sciences de la vie Covid-19 Allemagne Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales
22 décembre 2021

Solutions pour la santé : doper la production pharmaceutique

Grâce aux médicaments mis au point ces cents dernières années, nous vivons mieux et plus longtemps. Mais les avancées scientifiques et les nouvelles maladies incitent à développer de nouveaux remèdes et de nouvelles thérapies. Si nous voulons les mettre à la disposition de tous, nous devons repenser les modes de production des médicaments.
Santé et sciences de la vie Infrastructures sociales
10 décembre 2021

L’éducation après la pandémie

Les fermetures d’écoles liées à la pandémie de COVID-19 et le passage à l’enseignement à distance ont laissé de nombreux enfants à la traîne. Les outils pédagogiques numériques pourraient les aider à rattraper leur retard et à combler les lacunes en matière d’apprentissage engendrées par les confinements et d’autres perturbations.
Infrastructures Covid-19 Éducation et formation Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales
6 décembre 2021

Solutions pour la santé : la prochaine pandémie

Avant même que la pandémie ne soit enrayée, il est temps pour les États, les scientifiques, les systèmes de santé et les institutions financières et de développement de tirer les enseignements du coronavirus et d’établir de nouvelles normes en matière de préparation aux pandémies.
Santé et sciences de la vie Covid-19 Allemagne Union européenne Infrastructures sociales
2 décembre 2021

Le secteur des solutions de santé pris en défaut par une pandémie

Dans le contexte actuel, il est indispensable d’avoir les infrastructures nécessaires pour développer rapidement de nouveaux dispositifs de diagnostic. Si la réponse à la pandémie de COVID-19 a permis de créer des conditions propices pour y parvenir, il faut continuer à financer l’innovation afin d’être prêts à affronter le prochain grand virus.
PME Santé et sciences de la vie Covid-19 Transformation numérique et innovation technologique Infrastructures sociales

