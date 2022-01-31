Suivez-nous à la 16e session de la Conférence des Parties à la Convention des Nations unies sur la diversité biologique (COP 16), où nous avons soutenu des solutions visant à protéger les terres et les océans de la planète aux côtés de représentants d’États, d’organisations internationales, du secteur privé et de la société civile.
Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), conduisait la délégation de la Banque à la conférence.
Programme
Financement de la conservation de la biodiversité dans les projets d’infrastructure
13 h 15 - 14 h 40 (TUC -5)
Pavillon des BMD
Cette séance a réuni des représentants d’États, de banques multilatérales de développement et d’organisations non gouvernementales pour discuter de la mobilisation de financements en faveur de la conservation de la biodiversité dans le cadre de projets d’infrastructure en Asie.
Financements à impact positif sur la nature : définir et suivre les investissements des BMD
13 h 15 - 14 h 30 (TUC -5)
Pavillon des BMD
Cette séance a réuni les banques multilatérales de développement (BMD) pour discuter de la façon dont elles mettent en œuvre les principes communs des BMD pour le suivi des financements à impact positif sur la nature dans le cadre de leurs opérations.
Action de l’UE sur les crédits biodiversité
13 h 15 - 14 h 45
Pavillon de l’UE
Cette séance a permis de présenter le soutien apporté par la Commission européenne et ses partenaires aux crédits biodiversité. Elle a été suivie d’une table ronde avec le vice-président Fayolle sur les progrès accomplis dans le développement d’un marché des financements à impact positif sur la nature, les défis à venir et les outils permettant d’accélérer l’utilisation des crédits biodiversité pour la conservation et la restauration de la nature.
Exploiter les informations publiées, les données et la précision (Salle plénière 4)
14 h 50 - 15 h 40 (TUC -5)
Zone bleue
Le vice-président Fayolle a participé à une table ronde sur les risques liés à la nature et leurs implications pour les organisations publiques et privées, ainsi que pour l’économie et la société.
Financement du Plan pour la diversité biologique : possibilités de financement public-privé
16 h 00 - 17 h 15 (TUC -5)
Pavillon des BMD
Cette séance, organisée en partenariat avec le Forum économique mondial, a permis d’explorer les possibilités qui se présentent dans le secteur en pleine croissance des financements à impact positif sur la nature et a identifié les obstacles à l’intensification de ces efforts au moyen de financements public-privé.
Financer et porter à l’échelle nécessaire des solutions fondées sur la nature pour l’adaptation aux changements climatiques
10 h 00 - 11 h 15 (TUC -5)
Pavillon néerlandais
Le vice-président Fayolle s’est joint à Kirsten Schuijt, directrice générale du Fonds mondial pour la nature (WWF) International, pour signer un accord sur le financement de solutions fondées sur la nature pour l’adaptation aux changements climatiques.
Infléchir la courbe de la perte de nature
13 h 15 - 14 h 30 (TUC -5)
Pavillon des BMD
Cette séance a réuni notamment des banques centrales, des autorités de réglementation financière et des partenaires de développement pour discuter des derniers progrès dans l’évaluation et la gestion des risques liés à la nature. Des solutions ont aussi été explorées pour accélérer l’intégration de la nature dans la prise de décisions financières et transformer les risques en possibilités d’investissement.
Action des BMD à l’appui du cadre mondial de la biodiversité
13 h 20 - 14 h 40 (TUC -5)
Universités et recherche, Plaza 1
Des représentants des banques multilatérales de développement (BMD) se sont réunis pour discuter de la mise en œuvre de la déclaration commune pour la nature, les personnes et la planète, signée par 10 BMD lors de la COP 26 et qui détaille leur engagement à intensifier les efforts en faveur de la protection, de la restauration et de l’exploitation durable de la nature.
Marchés du carbone et des financements à impact positif sur la nature
18 h 00 - 19 h 15 (TUC -5)
Pavillon des BMD
Cette séance a été l’occasion d’examiner l’état actuel du marché des crédits biodiversité, ainsi que les lacunes et les axes d’amélioration qui ont été recensés pour que l’initiative porte ses fruits à l’avenir.
Faits marquants sur la COP 16
-
La BEI et le WWF unissent leurs forces pour développer des solutions fondées sur la nature à grande échelle
Alors que l’Europe est confrontée à des inondations et des sécheresses de plus en plus intenses, la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF) s’associent pour accélérer l’adaptation aux changements climatiques en Europe en développant des solutions fondées sur la nature qui aideront à protéger les sociétés et les économies contre l’aggravation des effets des crises touchant le climat et la biodiversité.
-
Vidéo – Intensifier les financements à impact positif sur la nature
Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), explique, lors de la COP 16 à Cali, en Colombie, comment le Groupe BEI intensifie ses financements à impact positif sur la nature.
-
Article d’opinion – Investir dans la nature
Les plus grandes menaces qui pèsent sur l’humanité, en premier lieu desquelles les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution omniprésente, constituent des crises qui affectent le monde naturel. Dès lors, nous ne pourrons surmonter aucun de ces défis si nous ne cessons pas de considérer la nature comme acquise, et si nous ne commençons pas à investir davantage en elle.
-
Vidéo – Quels sont les enjeux de la COP 16 ?
Eva Mayerhofer, spécialiste principale de l’environnement et de la biodiversité à la Banque européenne d’investissement, explique les enjeux de la COP 16 à Cali, en Colombie.
-
Vidéo – Quel rôle jouent l’aménagement des terres et l’agriculture dans la biodiversité ?
Jane Feehan, conseillère principale sur les questions environnementales à la Banque européenne d’investissement, explique, à l’occasion de la COP 16 à Cali, en Colombie, le rôle que jouent l’aménagement des terres et l’agriculture durables dans la biodiversité.
Nos priorités
En savoir plus sur la Banque européenne d’investissement et ses grandes priorités stratégiques.
L’action en faveur du climat est notre priorité absolue. Nous investissons dans les technologies de rupture qui mèneront à une économie à zéro émission nette.
Dans le monde entier, notre activité promeut l’initiative « Global Gateway » de l’UE, qui concrétise les ambitions en matière d’action climatique et les objectifs de développement durable des Nations unies.
Les technologies de pointe sont essentielles pour l’avenir de l’Europe. Nous soutenons la primauté technologique mondiale de l’Union européenne dans les domaines des technologies propres et de la santé.
Toutes les actualités et autres informations
- Stimuler l’adaptation aux changements climatiques en Europe : la BEI et le WWF unissent leurs forces pour développer des solutions fondées sur la nature à grande échelle
- Présente à la COP 16, la BEI annonce de nouveaux partenariats pour une meilleure protection de l’environnement
- Coopération approfondie entre la BEI et l’AEE en matière de biodiversité et d’action pour le climat
- Article d’opinion – Investir dans la nature
- Vidéo – Comment la BEI intensifie-t-elle les financements à impact positif sur la nature ?
- Vidéo – Quels sont les enjeux de la COP 16 ?
- Vidéo – Comment les BMD soutiennent-elles les objectifs de la COP 16 ?
- Vidéo – Comment BEI Monde soutient-elle la transition écologique en Amérique latine ?
- Vidéo – Quel est le rôle de l’aménagement des terres et de l’agriculture durables pour atteindre les objectifs en matière de biodiversité ?
- Rapport 2023 du Groupe BEI sur la durabilité
- Investir dans des solutions fondées sur la nature
- La propreté des océans et l’économie bleue – Tour d’horizon 2023
- Cadre de la BEI en matière d’environnement
- Les forêts au cœur du développement durable – Investir dans les forêts pour atteindre nos objectifs en matière de biodiversité et de lutte contre les changements climatiques