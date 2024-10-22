Présente à la COP 16, la BEI annonce de nouveaux partenariats pour une meilleure protection de l’environnement

EIB

La BEI et le WWF s’apprêtent à lancer une initiative de financement.

La Banque intensifie sa coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement.

Les résultats de l’enquête appuyée par la BEI sur le soutien des banques publiques de développement à la transition écologique en Amérique latine et dans les Caraïbes vont être présentés.

La Banque européenne d’investissement (BEI) annoncera une série de mesures visant à renforcer la protection de l’environnement mondial lors de la Conférence des Nations unies sur la biodiversité organisée à Cali, en Colombie, du 21 octobre au 1er novembre 2024.

À l’occasion de l’événement marquant la 16e réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (la COP 16), la BEI publiera un accord conclu avec le Fonds mondial pour la nature (WWF) aux fins du développement de moyens naturels permettant de protéger la biodiversité et de renforcer la résilience climatique. La BEI renforce également sa coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement pour le soutien à la durabilité environnementale et à l’action en faveur du climat. Par ailleurs, en partenariat avec l’ALIDE, l’association des banques publiques de développement d’Amérique latine et des Caraïbes, la BEI annoncera les résultats d’une enquête sur le rôle des banques publiques de développement dans le soutien à la transition écologique des deux régions.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « Le rôle du financement sera au cœur même des discussions de la COP 16 au cours desquelles nous verrons comment concrétiser les objectifs mondiaux en matière de soutien à la biodiversité. Nous devons agir de toute urgence pour réduire les flux financiers vers les activités dommageables pour la nature et accroître le financement des projets qui ont une incidence positive sur l’environnement. Cela est essentiel pour surmonter la triple crise planétaire des changements climatiques, de la pollution et de la perte de biodiversité. La BEI travaille en étroite collaboration avec les États, la Commission européenne, d’autres banques multilatérales de développement, des banques nationales de promotion économique et le secteur privé pour renforcer les financements favorables à la nature. »

La BEI à la COP 16

La délégation de la BEI sera conduite par Ambroise Fayolle, vice-président. Pour toute demande d’entretien avec des membres de la délégation de la BEI, veuillez vous adresser aux contacts pour la presse indiqués ci-dessous. Découvrez ici des informations complémentaires sur la participation de la BEI à la Conférence des Nations unies sur la biodiversité.

Le 28 octobre, le vice-président Fayolle s’adressera à l’ensemble des participants de la COP 16 pour évoquer la création de nouvelles possibilités afin d’harmoniser et de renforcer les réponses apportées face aux risques liés à la nature. Le 30 octobre, les représentants des banques multilatérales de développement s’intéresseront aux avancées réalisées dans la mise en application de la déclaration commune des banques multilatérales de développement (BMD) concernant le soutien à la nature, aux populations et à la planète. Une attention particulière sera portée au rôle des BMD dans la définition et le suivi du financement pour la nature, comme indiqué dans les principes communs des BMD pour le suivi des financements favorables à la nature qui ont été annoncés lors de la Conférence des Nations unies sur le climat, la COP 28, à Dubaï.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Intervenant dans plus de 160 pays, elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser un partenariat fort et ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. Elle rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

La BEI apporte depuis 1993 un soutien économique à des projets réalisés en Amérique latine en finançant des investissements à long terme à des conditions favorables et en fournissant l’assistance technique nécessaire pour garantir que ces projets produisent des résultats sociaux, économiques et environnementaux positifs. Depuis le lancement de ses opérations en Amérique latine, la BEI a accordé des prêts pour un total d’environ 14 milliards d’euros à l’appui de plus de 160 projets dans 15 pays de la région.