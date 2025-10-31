Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées
Berlin
11
-
12
jun 2024

Le Groupe BEI à la conférence sur le redressement de l’Ukraine de 2024

Lieu: Berlin , de

Aux côtés de nos partenaires, nous avons annoncé de nouveaux financements majeurs lors de la troisième conférence annuelle sur le redressement de l’Ukraine (URC2024), un événement de deux jours consacré à la relance rapide et à la reconstruction à long terme du pays. Nous sommes fermement résolus à soutenir l’Ukraine, où nous avons décaissé plus de 2 milliards d’euros depuis le début de l’invasion par la Russie en 2022.

Principaux événements

Mardi 11 juin Mercredi 12 juin

Cadre et conditions pour la croissance économique et la résilience – Mise en œuvre de la facilité pour l’Ukraine

13 h 00 – 13 h 45 (GMT +2)

Interviendront :

  • Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement
  • Christian Lindner, ministre fédéral allemand des finances
  • Serhii Marchenko, ministre ukrainien des finances
  • Mathias Cormann, secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
  • Christian Sewing, PDG de Deutsche Bank
  • Mike Pompeo, ancien secrétaire d’État des États-Unis et membre du conseil d’administration de VEON et de Kyivstar
Consulter l’ordre du jour complet  

Le plan pour l’Ukraine : soutenir les réformes et les efforts de relance sur la voie de l’adhésion à l’UE

9 h 30 – 10 h 45 (GMT +2)

Interviendront :

  • Teresa Czerwińska, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement
  • Yuliiya Svyrydenko, première vice-Première ministre ukrainienne
  • Marlene Madsen, directrice adjointe du Service pour l’Ukraine et cheffe de l’unité « Politiques économiques et sectorielles » à la Commission européenne
  • Matteo Patrone, vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
  • Tymofiy Mylovanov, président de la Kyjiv School of Economics
  • Jochen Flasbarth, secrétaire d’État au ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement

 

Donner les moyens d’agir aux communes et aux régions – Renforcer les capacités à l’échelle locale

11 h 00 – 12 h 00 (GMT +2)

Interviendront :

  • Lionel Rapaille, directeur du département Élargissement et voisinage de la Banque européenne d’investissement
  • Georg Milbradt, envoyé spécial de l’Allemagne en Ukraine pour la réforme relative à la décentralisation
  • Olena Shuliak, présidente de la commission de la Rada suprême d’Ukraine (Parlement ukrainien) sur l’organisation du pouvoir d’État, l’autonomie locale, le développement régional et l’urbanisme
  • Oleksandr Syenkevych, maire de Mykolaiv
  • Vasco Alves Cordeiro, président du Comité européen des régions
  • Andreas Schaal, directeur des relations mondiales et de la coopération de l’OCDE ainsi que sherpa de l’OCDE auprès du G7, du G20 et de l’APEC
  • Alyona Krytsuk, cofondatrice de l’ONG Brave to Rebuild
Consulter l’ordre du jour complet  

Pour visionner cette vidéo, vous devez accepter les conditions d'utilisation de YouTube. YouTube peut collecter des données concernant votre activité.
En savoir plus

À LA UNE

Construire des écoles meilleures

Raids aériens et bombardements font désormais partie de la réalité quotidienne de nombreux étudiants en Ukraine. Mais ils continuent d’aller en cours, car ils ne veulent pas sacrifier leur éducation. Nous soutenons leurs ambitions en construisant des universités meilleures et plus économes en énergie, qui contribueront à ouvrir la voie à un avenir plus radieux pour l’Ukraine.

Découvrir les activités de la BEI en Ukraine  

Temps forts de l’URC2024

« Nous joignons réellement le geste à la parole. »

Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement, annonce la signature de quatre accords soutenant le redressement de l’Ukraine.

Renforcer la résilience de l’Ukraine

Le Groupe Banque européenne d’investissement signe plusieurs accords avec la Commission européenne et l’État ukrainien afin de soutenir la résilience économique et sociale de l’Ukraine.

Un milliard d’euros pour les petites entreprises

Deux mécanismes de garantie signés par le Groupe Banque européenne d’investissement et la Commission européenne permettront de mobiliser plus d’un milliard d’euros.

100 millions d’euros pour les infrastructures critiques

Ces fonds serviront à remettre en état des écoles, des hôpitaux, des logements sociaux, des infrastructures de transport et d’autres services de base endommagés par la guerre d’agression menée par la Russie. 

20 millions d’euros pour la fourniture de services de conseil
Jaspers afin de soutenir le développement économique de l’Ukraine.

">

Cet accord permettra de prolonger la fourniture de services de conseil dans le cadre de Jaspers afin de soutenir le développement économique de l’Ukraine.

Faciliter la transition écologique de l’Ukraine

Une subvention de 400 000 euros aidera Naftogaz, l’entreprise publique ukrainienne de pétrole et de gaz naturel, à décarboner ses activités.

Nous sommes aux côtés de l’Ukraine

Comment stimuler l’activité en temps de guerre
Lviv met en circulation dix nouveaux tramways
« Nous ne les abandonnerons jamais »
Un approvisionnement en eau potable plus sûr à Mykolayiv
L’hôpital rénové d’Odessa peut à nouveau sauver des vies
Une fondation pour l’avenir de l’Ukraine
En savoir plus sur le soutien de la BEI  

Autres événements pouvant vous intéresser

30
-
31
Oct
2025
Jui
2026

Tournée d’information du Groupe BEI sur le logement

La BEI a organisé une tournée d’information sur le logement pour communiquer de plus amples informations sur la manière dont les États membres peuvent bénéficier de son offre à tous les niveaux (national, régional et local).

Aménagement urbain Des logements abordables et durables Infrastructures sociales Des logements abordables et durables
2
Jun
2026

The Circular City Centre - C3 webinar

How cities support circularity in the textiles value chain

Cities Urban development Circular economy Climate and environment Social infrastructure
11
Jun
2026

Réunion n°594 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie