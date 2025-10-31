Aux côtés de nos partenaires, nous avons annoncé de nouveaux financements majeurs lors de la troisième conférence annuelle sur le redressement de l’Ukraine (URC2024), un événement de deux jours consacré à la relance rapide et à la reconstruction à long terme du pays. Nous sommes fermement résolus à soutenir l’Ukraine, où nous avons décaissé plus de 2 milliards d’euros depuis le début de l’invasion par la Russie en 2022.
Principaux événements
Cadre et conditions pour la croissance économique et la résilience – Mise en œuvre de la facilité pour l’Ukraine
13 h 00 – 13 h 45 (GMT +2)
Interviendront :
- Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement
- Christian Lindner, ministre fédéral allemand des finances
- Serhii Marchenko, ministre ukrainien des finances
- Mathias Cormann, secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
- Christian Sewing, PDG de Deutsche Bank
- Mike Pompeo, ancien secrétaire d’État des États-Unis et membre du conseil d’administration de VEON et de Kyivstar
Le plan pour l’Ukraine : soutenir les réformes et les efforts de relance sur la voie de l’adhésion à l’UE
9 h 30 – 10 h 45 (GMT +2)
Interviendront :
- Teresa Czerwińska, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement
- Yuliiya Svyrydenko, première vice-Première ministre ukrainienne
- Marlene Madsen, directrice adjointe du Service pour l’Ukraine et cheffe de l’unité « Politiques économiques et sectorielles » à la Commission européenne
- Matteo Patrone, vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
- Tymofiy Mylovanov, président de la Kyjiv School of Economics
- Jochen Flasbarth, secrétaire d’État au ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement
Donner les moyens d’agir aux communes et aux régions – Renforcer les capacités à l’échelle locale
11 h 00 – 12 h 00 (GMT +2)
Interviendront :
- Lionel Rapaille, directeur du département Élargissement et voisinage de la Banque européenne d’investissement
- Georg Milbradt, envoyé spécial de l’Allemagne en Ukraine pour la réforme relative à la décentralisation
- Olena Shuliak, présidente de la commission de la Rada suprême d’Ukraine (Parlement ukrainien) sur l’organisation du pouvoir d’État, l’autonomie locale, le développement régional et l’urbanisme
- Oleksandr Syenkevych, maire de Mykolaiv
- Vasco Alves Cordeiro, président du Comité européen des régions
- Andreas Schaal, directeur des relations mondiales et de la coopération de l’OCDE ainsi que sherpa de l’OCDE auprès du G7, du G20 et de l’APEC
- Alyona Krytsuk, cofondatrice de l’ONG Brave to Rebuild