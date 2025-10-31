Aux côtés de nos partenaires, nous avons annoncé de nouveaux financements majeurs lors de la troisième conférence annuelle sur le redressement de l’Ukraine (URC2024), un événement de deux jours consacré à la relance rapide et à la reconstruction à long terme du pays. Nous sommes fermement résolus à soutenir l’Ukraine, où nous avons décaissé plus de 2 milliards d’euros depuis le début de l’invasion par la Russie en 2022.