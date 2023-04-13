La BEI a approuvé un financement supplémentaire sous la forme d’un prêt de 20 millions d’EUR en faveur de l’amélioration de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement à Mykolaïv, au titre du programme en faveur des infrastructures municipales d’Ukraine.

La procédure d’appel d’offres est en train d’être relancée et des négociations contractuelles sont en cours pour assurer un démarrage rapide de la mise en œuvre du projet, qui permettra de remédier à des problèmes urgents de pénurie d’eau causés par des actions militaires.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne, a approuvé l’octroi d’un financement supplémentaire de 20 millions d’EUR à l’appui du réseau d’approvisionnement en eau et d’assainissement de la ville de Mykolaïv. Ce concours, au titre du programme en faveur des infrastructures municipales d’Ukraine, aidera Mykolaïv à achever le processus de reconstruction et d’amélioration des installations d’approvisionnement en eau de la ville.

Les efforts en cours comprennent la réhabilitation de la station d’épuration de Mykolaïv, la réhabilitation et l’amélioration de l’efficacité de la station de pompage de phase une de la compagnie des eaux Mykolayivvodokanal et la construction d’un hall de stockage des boues à long terme à la station d’épuration des eaux usées de Mykolaïv.

Le projet a pour objectif principal de réhabiliter les infrastructures d’approvisionnement en eau de la ville et de fournir un approvisionnement fiable en eau potable aux citoyens, ainsi que de rénover les installations d’assainissement. Les anciennes pompes à eau de la station de pompage de phase une seront remplacées par des modèles plus économes en énergie. Cela exige le passage à un système d’alimentation basse tension, l’installation de transformateurs modernes, le remplacement des unités de pompage par des pompes modernes économes en énergie, l’installation de convertisseurs de fréquences, de nouveaux câbles d’alimentation et l’installation d’un système d’automatisation.

Oleksandr Sienkevych, maire de Mykolaïv : « À cause de la guerre, notre ville a souffert encore plus gravement du manque et du besoin d’eau. Cela n’a fait que renforcer notre détermination à travailler sur le projet d’approvisionnement en eau dans le cadre du programme en faveur des infrastructures municipales d’Ukraine. Nous sommes reconnaissants aux partenaires européens tels que la BEI et l’UE de leur soutien indéfectible et de leur contribution à l’amélioration de notre ville et au renforcement de la qualité des services de base. La coordination du travail entre l’équipe d’assistance technique et Mykolayivvodokanal est essentielle pour le bon déroulement du projet, et nous apprécions grandement leur engagement. »

Jean-Erik de Zagon, chef de la représentation de la Banque européenne d’investissement en Ukraine : « Depuis les premiers jours de cette guerre à grande échelle, la BEI se tient aux côtés de l’Ukraine en répondant aux besoins urgents de sa population, tout en continuant à travailler sur les projets en cours. Dans le cadre du programme en faveur des infrastructures municipales d’Ukraine, en coordination avec nos partenaires ukrainiens, nous visons à assurer un approvisionnement en eau potable continu et fiable pour Mykolaïv et à moderniser les installations de traitement des eaux usées de la ville, tout en optimisant l’efficacité énergétique. Nous sommes heureux d’avoir un impact positif pour les villes et les habitants de toute l’Ukraine, et nous poursuivrons nos efforts en ce sens. »

Pavlo Pakholko, responsable de l’unité de gestion et d’appui au programme : « Outre ce projet, la BEI soutient le programme en faveur des infrastructures municipales d’Ukraine en apportant une assistance technique à Mykolayivvodokanal en vue d’élaborer une étude de faisabilité pour renforcer l’approvisionnement en eau durable de la ville de Mykolaïv. Nous savons tous que Mykolaïv a été gravement endommagée, mais nous n’avons jamais quitté la ville et, avec la BEI, nous faisons de notre mieux pour la soutenir autant que possible. Ce projet est très important et, je dirais même plus, vital. Nous nous attacherons à trouver les meilleurs moyens pour que Mykolaïv dispose d’un approvisionnement suffisant en eau potable. »

Le projet concernant Mykolaïv relève d’un dispositif plus vaste de la Banque européenne d’investissement (BEI) : un programme plurisectoriel en faveur des infrastructures municipales d’Ukraine, doté de 400 millions d’EUR et mis en œuvre par l’intermédiaire du ministère ukrainien des communautés, des territoires et du développement des infrastructures, en coopération avec le ministère ukrainien des finances. Grâce à ce programme, 17 municipalités et entreprises municipales de services collectifs de tout le pays moderniseront les infrastructures de chauffage urbain, d’éclairage municipal, d’approvisionnement en eau et de gestion des eaux usées et des déchets solides et amélioreront l’efficacité énergétique des bâtiments publics. Le programme est complété par une assistance technique qui vient appuyer sa mise en œuvre. Celle-ci est fournie par l’intermédiaire du Fonds fiduciaire d’assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental, géré par la BEI, et de la Plateforme d’investissement pour le voisinage.

L’UE et sa banque, la Banque européenne d’investissement, sont prêtes à aider l’Ukraine et à partager les meilleures pratiques en matière de reconstruction et de modernisation afin de reconstruire le pays en mieux. Même en temps de guerre, le développement ne peut attendre, pas plus que le peuple ukrainien.