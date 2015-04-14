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UKRAINE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Signature(s)

Montant (.*)
406 388 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 406 388 000 €
Déchets solides : 40 638 800 €
Aménagement urbain : 40 638 800 €
Énergie : 162 555 200 €
Eau, assainissement : 162 555 200 €
Date(s) de signature
23/10/2020 : 638 800 €
23/10/2020 : 638 800 €
23/10/2020 : 2 555 200 €
23/10/2020 : 2 555 200 €
23/07/2015 : 17 907 212,39 €
23/07/2015 : 17 907 212,39 €
23/07/2015 : 22 092 787,61 €
23/07/2015 : 22 092 787,61 €
23/07/2015 : 71 628 849,56 €
23/07/2015 : 71 628 849,56 €
23/07/2015 : 88 371 150,44 €
23/07/2015 : 88 371 150,44 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 1 277 600 € fourni par EASTERN EUROPE ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT PARTNERSHIP ,a 638 800 € Investment Grants fourni par EASTERN EUROPE ENERGY EFFICIENCY AND ENVIRONMENT PARTNERSHIP
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Fiche technique
UKRAINE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME
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Fiche récapitulative
UKRAINE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 avril 2015
Statut
Référence
Signé | 23/07/2015
20110487
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UKRAINE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE FRAMEWORK LOAN
Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Municipal Services of Ukraine
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 406 million
EUR 800 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan for the rehabilitation and upgrading of municipal infrastructure in Ukraine

The project will extend the life of critical urban infrastructure in the energy, water and sanitation sectors, reducing losses, improving energy efficiency, reducing the intensity of greenhouse gas (GHG) emissions, and contributing to the security of energy and water supply. The funding will support the country's transition as well as encourage economic and sector reforms and sustainable development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation will focus on urban infrastructure projects with limited negative environmental impacts. Environmental pre-screening of the projects, including connection infrastructure where applicable, will be required. Ex-ante approval of the allocations by the Bank will be required to ensure compliance with the Bank's environmental and social standards including those on emission performance standards and those on the protection of sites of nature conservation, where applicable.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKRAINE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME
Date de publication
14 Jul 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
60216900
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110487
Secteur(s)
Énergie
Déchets solides
Eau, assainissement
Aménagement urbain
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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