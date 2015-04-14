UKRAINE MUNICIPAL INFRASTRUCTURE PROGRAMME

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Aménagement urbain - Construction
Framework loan for the rehabilitation and upgrading of municipal infrastructure in Ukraine
The project will extend the life of critical urban infrastructure in the energy, water and sanitation sectors, reducing losses, improving energy efficiency, reducing the intensity of greenhouse gas (GHG) emissions, and contributing to the security of energy and water supply. The funding will support the country's transition as well as encourage economic and sector reforms and sustainable development.
The operation will focus on urban infrastructure projects with limited negative environmental impacts. Environmental pre-screening of the projects, including connection infrastructure where applicable, will be required. Ex-ante approval of the allocations by the Bank will be required to ensure compliance with the Bank's environmental and social standards including those on emission performance standards and those on the protection of sites of nature conservation, where applicable.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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