La Banque européenne d'investissement (BEI) va financer par un prêt de 400 millions d'EUR les projets d'équipements de moyennes et grandes villes d'Ukraine visant notamment à préserver ou réhabiliter des infrastructures et des installations ou à prévenir leur détérioration.

Les fonds de la BEI appuieront quelque 25 à 40 projets qui devraient engendrer des progrès substantiels en matière d'efficacité énergétique (chauffage urbain, performances énergétiques des bâtiments publics, éclairage public,…) et contribuer à la sécurité énergétique, à la réduction des pertes d'eau, à l'amélioration des services de traitement des déchets ainsi qu'à la fiabilité et à la qualité des services communaux en Ukraine.

Commentaires de László Baranyay, vice-président de la BEI chargé des opérations de prêt en Ukraine : « Ce prêt s'inscrit pleinement dans l'engagement pris par la Banque de l'UE de soutenir l'Ukraine et les Ukrainiens. Des équipements publics modernes et fiables contribueront à améliorer la qualité de vie des citadins et permettront aux municipalités ukrainiennes de promouvoir les économies d'énergie et la protection de l'environnement et de fournir des services meilleurs et moins coûteux. »

L'emprunteur du prêt BEI est l'Ukraine et le promoteur du projet est le ministère du Développement régional, de la construction, du logement et de la vie communale (MDR). Les bénéficiaires finals seront des établissements publics nationaux, régionaux ou locaux, des entreprises de services collectifs et des collectivités territoriales en Ukraine.

Le prêt de la BEI financera 50 % au maximum du coût total du programme d'investissements et complètera des financements parallèles provenant d'autres institutions financières internationales, des primes d'investissement et des ressources propres des bénéficiaires finals.

Pour assurer la préparation et la réalisation des projets compris dans le programme, l'emprunteur et les bénéficiaires bénéficieront d'un soutien sous forme d'assistance technique, financé par le Fonds fiduciaire d'assistance technique dans le cadre du Partenariat oriental ainsi que par le MPSF sur les fonds de la Facilité d'investissement pour le voisinage (FIV).

Le prêt signé ce jour est intégralement couvert par la garantie globale de l'UE au titre du mandat extérieur de la BEI pour la période 2014-2020.

Version ukrainienne: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2015/2015_07_23_02_uk.htm