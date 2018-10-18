Stronger together: EIB at the 2018 World Bank Group/IMF Annual Meetings

Les assemblées annuelles 2018 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) réunissent des dirigeants de banques centrales, des ministres des finances et du développement, des dirigeants du secteur privé et des représentants de la société civile, des médias et des milieux universitaires autour de questions d’intérêt planétaire, notamment les perspectives économiques mondiales, la stabilité financière internationale, l’élimination de la pauvreté, l’emploi et la croissance, le développement économique, l’efficacité de l’aide et les changements climatiques.

Se tiennent également des séminaires, des séances d’information sur les contextes régionaux, des conférences de presse et nombre d’événements touchant l’économie, le développement et le système financier dans leur dimension mondiale.

Actrice clé du développement international, la Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par une délégation conduite par son président Werner Hoyer, participe aux assemblées annuelles de 2018.