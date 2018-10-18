Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Stronger together: EIB at the 2018 World Bank Group/IMF Annual Meetings

Les assemblées annuelles 2018 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) réunissent des dirigeants de banques centrales, des ministres des finances et du développement, des dirigeants du secteur privé et des représentants de la société civile, des médias et des milieux universitaires autour de questions d’intérêt planétaire, notamment les perspectives économiques mondiales, la stabilité financière internationale, l’élimination de la pauvreté, l’emploi et la croissance, le développement économique, l’efficacité de l’aide et les changements climatiques.

Se tiennent également des séminaires, des séances d’information sur les contextes régionaux, des conférences de presse et nombre d’événements touchant l’économie, le développement et le système financier dans leur dimension mondiale.

Actrice clé du développement international, la Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par une délégation conduite par son président Werner Hoyer, participe aux assemblées annuelles de 2018.

À la une

18 octobre 2018

Clean Oceans Initiative kick-off

In the margin of IMF/World Bank meetings taking place in Bali, the EIB, KfW and Agence française de développement announced their joint initiative for Cleaner #Oceans. Watch the official launch by president Werner Hoyer, KfW's President Günther Bräunig, and AfD President Rémy Rioux.

HtlTZHyAWi0
Oceans Water Institutional Environment Climate change Water treatment Climate Water, wastewater management Recycling Climate action Management committee Circular economy Climate Climate and environment
22 octobre 2018

Declaring war on plastic to save our oceans: the world’s major climate financiers EIB, KfW and AFD launch a 2-billion euros initiative

Ahead of the IMF/World Bank Group meetings, KfW Group on behalf of the German Federal Government, the European Investment Bank (EIB) and the Agence Française de Developpement (AFD) launched the Clean Oceans Initiative to support the development and implementation of sustainable projects that will reduce pollution in the world’s oceans over the next five years. 

22 octobre 2018

Helping the sea to fight climate change

A compelling recent example of the EIB's role as a "crowding-in" bank is support for the Althelia SustainableOcean Fund (SOF), the first close of which...

EIB and Indonesia strengthen cooperation on green infrastructure

A major agreement to further develop green infrastructure in support of climate change mitigation and adaptation projects in Indonesia was signed today by the Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia and the European Investment Bank (EIB). 

Multilateral Banks reaffirm pledge to support resilient sustainable infrastructure

The heads of the leading multilateral development banks (MDBs) meeting at the Global Infrastructure Forum 2018 (GI Forum) today expressed their condolences following the tragic loss of lives and livelihoods in Sulawesi, Indonesia and reaffirmed their commitment to work together to deliver infrastructure that is resilient, inclusive, and sustainable.

Programme de la délégation de la BEI lors de l’assemblée annuelle

Mercredi 10 octobre

  • With the EIB Group’s Deputy Representative in Washington D.C., Carlota Cenalmor
  • 16:15 to 18:00
  • Find out more

Thursday 11 October

  • With EIB’s Chief Economist, Debora Revoltella
  • 08:00 to 09:00
  • This panel discussion took stock of the significant opportunities and challenges that new technologies (A.I., digital technologies, automation, etc.) pose for jobs and livelihoods, particularly in developing countries.
  • With EIB’s Vice-President, Ambroise Fayolle
  • 11:30 to 12:30
  • Find out more
  • With EIB’s Vice-President, Ambroise Fayolle and EIB’s Deputy Head of Operations, Luca Lazzaroli
  • 15:00 to 17:00

Vendredi 12 octobre

  • This forum presented the opportunity to discuss the Infrastructure Data Initiative.
  • With EIB’s Risk Management Director General, Alain Godard and the EIB Group’s Deputy Representative in Washington D.C., Carlota Cenalmor
  • 08:30 to 12:00
  • This seminar aimed to encourage dialogue and action on the challenges faced by localities in implementing the Sustainable Development Goals, particularly in light of an ever-changing national and global economic environment.
  • With EIB’s President, Werner Hoyer
  • 15:30 to 17:00
  • Find out more
  • With EIB’s President, Werner Hoyer, EIB’s Vice-President, Ambroise Fayolle and the EIB Group’s Representative in Washington D.C., Romualdo Massa Bernucci
  • 17:00 to 19:00

Samedi 13 octobre

  • With EIB’s President, Werner Hoyer, EIB’s Vice-President, Ambroise Fayolle and the EIB Group’s Representative in Washington D.C., Romualdo Massa Bernucci
  • 17:00 to 19:00

Forum mondial sur les infrastructures

  • • Favoriser les infrastructures inclusives, résilientes et durables, fondées sur la technologie
  • With EIB’s President, Werner Hoyer
  • 09:00 to 10:00
  • Find out more
  • With EIB’s Secretary General, Marjut Santoni
  • 14:30 to 15:30
  • Find out more
  • Indonesian Minister of National Development Planning and Head of Bappenas, Bambang Brodjonegoro and EIB President, Werner Hoyer signed a Memorandum of Understanding on the development of green infrastructure, particularly in the areas of renewable energy and transportation.
  • With EIB’s President, Werner Hoyer
  • 17:30 to 18:00

Dimanche 14 octobre

  • With EIB’s President, Werner Hoyer, KfW’s C.E.O., Dr. Günther Bräunig and AFD’s Chief Executive Officer, Rémy Rioux
  • 13:00 to 15:00

Forum mondial sur les infrastructures

Le Forum mondial sur les infrastructures s’est tenu le samedi 13 octobre, en marge des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI à Bali.

Visant à renforcer la coordination entre les banques multilatérales de développement et leurs partenaires de développement afin d’améliorer la mise en place d’infrastructures durables, accessibles, résilientes et de qualité dans les pays en développement, le Forum s’est notamment penché sur la façon dont les États et leurs partenaires de travail peuvent mobiliser davantage de ressources en faveur des infrastructures. En savoir plus

Cliquez ici pour lire la déclaration finale du Forum.

Articles sur des sujets connexes

Sur l’action en faveur du climat

11 février 2022

Letting our oceans breathe

The EIB is joining forces with KfW and AFD to fight against the plastic contamination of our oceans through the #CleanOceansInitiative.
o94qnPOs9Lw
Oceans Environment Climate Water, wastewater management Recycling Climate action Circular economy Climate and environment
22 octobre 2018

Delivering the Sustainable Development Goals - Sustainability Awareness Bonds

We have just launched the EIB Sustainability Awareness Bonds! We sat down with Eila Kreivi, EIB Head of Capital Markets, and asked three of the most important questions you might have about the EU bank’s first sustainable bonds.
_anBIwz0Hk8
Climate Investor relations Green bonds Climate Climate and environment
22 octobre 2018

Un fonds qui aide les collectivités à s’adapter aux changements climatiques

La dégradation des sols est un facteur de changement climatique. La BEI s’est engagée à apporter un concours de 50 millions d’USD au Fonds LDN (neutralité en termes de dégradation des terres), lequel sera bientôt opérationnel et vise à réhabiliter les sols et à créer 100 000 emplois en faveur des collectivités rurales.
uKH2c3cBKVk
Changements climatiques Climat Climat Climat et environnement
22 octobre 2018

Œuvrer en faveur de villes durables

La Banque européenne d’investissement soutient les transports propres afin de contribuer à réduire les émissions de CO2 que dégagent les villes.

PawY22tawTo
Aménagement urbain Transports Climat Investor relations Transports durables Obligations vertes Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales
19 avril 2017

Un tour du monde en métro, avec la BEI

Les métros et les trams sont des moyens de transport propres, sûrs et rapides. C’est pourquoi la banque de l’UE investit dans ce domaine : les projets qu’elle a soutenus en 2016 permettront d’effectuer 755 millions de nouveaux trajets chaque année dans le monde entier. De Quito, où 2 400 personnes participent à la construction de la première phase du métro, à Rotterdam, où une nouvelle ligne permettra aux habitants de rejoindre directement la plage. De Lucknow, l’une des villes les plus polluées d’Inde, où la première ligne de métro pourra transporter 1 100 voyageurs toutes les quatre minutes, à Rabat, où un nouveau tram offre une solution de mobilité rapide et bon marché à 180 000 personnes chaque jour. Découvrez, en images, comment les projets de métro que la Banque finance ont des effets positifs pour les populations à travers le monde.

C6t1gjY5X0Y
Mobilité Transports Tram Transport public Développement - international Infrastructures sociales
5 juin 2018

Jujuy verde – de nouveaux horizons pour les éboueuses en Argentine

Dans la région argentine de Jujuy, un nouveau projet en faveur de la gestion durable des déchets et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre - qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative « Jujuy Verde » de la province - offrira de nouvelles perspectives économiques aux femmes.

d-btxsYT9hI
Économie des soins Durabilité sociale Fragility and conflict Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Économie circulaire Argentine Amérique latine et Caraïbes Climat Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales
22 octobre 2018

De l’énergie verte pour l’autonomisation des femmes indiennes

Dans les États du Télangana et de l’Andhra Pradesh, les projets de la BEI fournissent à la population de l’énergie solaire et éolienne renouvelable et fiable et contribuent à l’autonomisation des femmes – les jeunes filles, en alimentant en électricité les ordinateurs nécessaires à leurs études, et les femmes, en éclairant les rues la nuit, ce qui leur permet de se déplacer dans un environnement plus sûr.

IMdUIVA0zOY
Mobilité Énergie éolienne Transports Énergie solaire Assistance technique Diversité et égalité hommes-femmes Économie circulaire Inde Asie et Pacifique Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Énergie

Voici quelques exemples de l’impact de la BEI...

... sur le climat

... sur des villes durables

.... sur l’égalité hommes-femmes

Climate in everything we do

As the largest multilateral provider of climate finance worldwide, we are committing at least 25% of our investments to climate change mitigation and adaptation, supporting low-carbon and climate-resilient growth.

Tackling global challenges together

Guided by EU policy, including commitments to the Paris Agreement on Climate Action and to the United Nations Sustainable Development Goals, the EIB Group fosters sustainable growth within the EU and abroad. This approach drives all of our initiatives, products and activities.

Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne