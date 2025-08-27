La Conférence sur l’état de l’Union, organisée par l’Institut universitaire européen (IUE), est un évènement annuel de réflexion de haut niveau qui traite des problématiques les plus pressantes auxquelles l’Europe est confrontée aujourd’hui.

La Conférence sur l’état de l’Union a célébré son 10e anniversaire et réuni des responsables politiques de haut rang, des fonctionnaires, des universitaires, des décideurs politiques et des journalistes. Parmi les orateurs dont la présence a été confirmée cette année, il convient de citer Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, et Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce.

Représentant la BEI, Werner Hoyer, son président, s’est entretenu sur les missions de la BEI en tant que banque européenne du climat, sur la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat et de ses conséquences pour les activités du Groupe à l’intérieur de l’Union européenne comme à l’échelle mondiale, avec Sasha Vakulina, éditorialiste spécialiste des entreprises chez Euronews.

Lancé par Jos Delbeke, titulaire de la chaire BEI dédiée au climat à l’IUE, l’entretien a mis en lumière le rôle de la BEI dans la lutte contre les changements climatiques et la future architecture financière européenne pour le développement.