Cette semaine à Bruxelles, BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a participé à sa première manifestation de haut niveau depuis l’annonce officielle de sa création le mois dernier.

Lors du Forum des affaires UE-Afrique et du sixième sommet Union européenne-Union africaine – le premier depuis celui d’Abidjan en novembre 2017 –, la délégation conduite par le président Hoyer, les vice-présidents Fayolle et Östros, et Maria Shaw Barragan, directrice du département Pays partenaires tiers de la BEI, a apporté une signification concrète au message de l’Union européenne prônant le partenariat avec les nations africaines et présenté des projets tangibles pour le soutenir. Que ce soit pour promouvoir le soutien aux entreprises, le renforcement des soins de santé, l’équité vaccinale ou encore l’action pour le climat et la connectivité, l’équipe de la BEI a fait entendre sa voix et a affiché une grande visibilité.

À l’issue du sommet, le président Hoyer a déclaré : « J’ai été très heureux de retrouver nos partenaires africains après cette longue pause forcée. Que ce soit lors du sommet ou en marge de celui-ci, nous avons eu l’occasion, cette semaine, de débattre, mais surtout d’écouter. La pandémie a eu des répercussions particulièrement graves sur les communautés et les entreprises en Afrique. J’ai aussi entendu le message fort et clair selon lequel il est urgent de mettre en place des infrastructures stratégiques, ainsi que des mesures concrètes pour relever le défi très réel des changements climatiques. Ce qui est essentiel dans tout cela, c’est que nos partenaires attendent de nous – le Groupe BEI et BEI Monde, notre nouvelle branche spécialisée dans le développement – que nous jouions un rôle de premier plan au sein de l’Équipe Europe pour aider à relever ces défis. »

L’annonce conjointe de l’OMS et de la BEI d’allouer 500 millions d’euros à l’appui des soins de santé primaires en Afrique et les six accords de financement annoncés pour les entreprises africaines touchées par la pandémie de COVID-19 témoignent de l’ampleur de nos activités en Afrique et de notre savoir-faire pour ce qui est de soutenir ce continent.

Le sommet Union européenne-Union africaine en bref

Lors de ce sommet, le président de la BEI, Werner Hoyer, aux côtés de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a inauguré la première table ronde du sommet, qui portait sur le climat et la transition énergétique, la transformation numérique et les transports. Cette session, coprésidée par l’Égypte, les Seychelles, le Danemark et l’Estonie, a été l’occasion pour le président Hoyer de souligner le rôle de la BEI en tant que banque européenne du climat et partenaire clé de la Commission européenne dans le cadre de l’initiative « Global Gateway ».

En marge du sommet, des réunions ont eu lieu avec les présidents de Côte d’Ivoire, de Zambie et de Madagascar, au cours desquelles l’accent a été mis sur des problématiques clés telles que la déforestation, les transports durables et le soutien aux entreprises touchées par la pandémie. La rencontre avec Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie, a été un signe marquant de la reprise de la coopération avec le gouvernement à l’appui de projets des secteurs privé et public, dans le cadre de l’Équipe Europe.

Le forum des affaires UE-Afrique en bref

La BEI a été un partenaire stratégique au sein du forum des affaires UE-Afrique. Le vice-président Östros, qui a également participé à des tables rondes sur la santé et la transformation numérique, a annoncé six nouveaux accords d’investissement avec des partenaires africains.

Aux côtés d’Olivier Edelman, chef de l’unité Microfinance de la BEI, il a participé à une session en ligne avec des partenaires de banques régionales, d’institutions de microfinancement et de fonds de capital-risque. Durant cette session, Marjeta Jager, directrice générale adjointe du département Partenariats internationaux de la Commission européenne, a félicité la BEI pour la mise en place de sa branche BEI Monde, la qualifiant de partenaire clé pour la Commission européenne.

Au cours de cette semaine chargée, la Fondation Afrique-Europe a aussi officiellement annoncé son nouveau partenariat avec BEI Monde. Ce nouveau partenariat aura pour vocation de promouvoir une nouvelle réflexion sur l’urgence climatique et les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19.