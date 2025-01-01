Pour réaliser les objectifs de développement durable (ODD), il est essentiel d’accélérer la mobilisation des financements privés à grande échelle. Les innovations financières, les nouvelles technologies et la transformation numérique peuvent y contribuer de manière sensible. C’est dans ce contexte que le Secrétaire général des Nations unies a demandé à l’Équipe spéciale chargée de la question du financement numérique des ODD d’étudier la manière dont ce potentiel peut être libéré tout en gérant les risques associés.

Lors de cette conférence de haut niveau seront présentés les résultats de l’Équipe spéciale et les conclusions de l’inventaire des technologies financières durables en Allemagne, dressé par la Sustainable Digital Finance Alliance, à des acteurs concernés du monde des affaires, de la scène politique, de la société civile et du milieu universitaire en Allemagne et en Europe. L’objectif est, d’une part, de créer un espace de discussion pour aborder, avec des chefs de file en matière de transformation numérique, de durabilité et d’investissement, les nouvelles tendances du secteur financier et la manière de tirer parti de l’innovation pour financer le développement durable et, d’autre part, d’inciter ces acteurs et d’autres à prendre de nouvelles initiatives.

L’événement comprendra non seulement des séances de « remue-méninges » et des tables rondes, mais permettra également de recueillir les commentaires et de répondre aux questions du public. La conférence sera suivie d’une réception.

À propos des organisateurs:

Le Réseau de solutions de développement durable en Allemagne (SDSN Allemagne) a été créé en avril 2014 par de grands centres de connaissance du pays. Il met en commun les connaissances, l’expérience et les capacités des universités, des entreprises et de la société civile allemandes afin de contribuer au développement durable de l’Allemagne et aux efforts que déploie le pays en la matière dans le monde entier.

L’objectif global de la Sustainable Digital Finance Alliance est de tirer parti des technologies et des innovations numériques pour améliorer le financement du développement durable.

L’Équipe spéciale chargée par le Secrétaire général de l’ONU de la question du financement numérique des ODD a pour mandat de présenter un ensemble de recommandations concrètes et réalisables afin de recenser les moyens permettant d’exploiter la révolution numérique à l’appui de la réalisation des ODD.

Inscriptions:

Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à l’adresse registration@sdsngermany.de avant le 17 janvier 2020. Pour de plus amples informations sur la conférence, veuillez prendre contact avec Janina Sturm (sturm@sdsngermany.de).