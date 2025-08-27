La Commission européenne et la Banque européenne d’investissement ont annoncé conjointement le lancement de deux nouveaux instruments de financement modèles visant à appuyer les initiatives « REPowerEU » et « nouveau Bauhaus européen ».

Cette annonce conjointe s’est ensuivie d’un atelier thématique axé sur les principales caractéristiques des nouveaux instruments de financement modèles qui appuieront ces initiatives. L’atelier a été l’occasion pour les participants d’en apprendre davantage sur les instruments de financement modèles et de poser des questions aux spécialistes de la plateforme de conseil fi-compass de la direction générale de la politique régionale et urbaine (REGIO) et de la BEI sur la manière dont ces instruments peuvent être mis en œuvre au cours de la période de programmation 2021-2027.