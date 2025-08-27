Le Groupe BEI a participé à l’édition 2022 du sommet ChangeNOW, le plus grand événement mondial en faveur de la planète.

Le 20 mai, Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action pour le climat et de l’environnement, a dirigé la délégation du Groupe BEI et pris la parole à l’occasion d’une table ronde sur le thème « Démocratiser la transition énergétique ».

Les anciens participants au concours de l’innovation sociale Beeodiversity, Breeze Technology, Cellugy, Glowee, Lixea, MIWA Technologies, Orange Fiber et PlasticFri ont présenté leurs solutions à fort impact lors d’une session organisée par l’Institut BEI le vendredi 20 mai.