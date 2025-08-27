Werner Hoyer, président de la BEI, fera rapport au Conseil des gouverneurs sur l’activité de la Banque en 2016.
Le Conseil des gouverneurs de la BEI se compose des ministres des finances des 28 États membres de l’UE, qui sont les actionnaires de la Banque.
Conformément à sa politique de transparence, la BEI publie :
- l’ordre du jour de la séance annuelle, qui consiste en une version adaptée et simplifiée des points à examiner. Cet ordre du jour est communiqué au moins quatre jours avant la tenue de la séance ;
- le relevé provisoire des décisions prises, qui est disponible dans les dix jours ouvrables suivant la séance annuelle.