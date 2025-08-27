Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Werner Hoyer, président de la BEI, fera rapport au Conseil des gouverneurs sur l’activité de la Banque en 2016.

Le Conseil des gouverneurs de la BEI se compose des ministres des finances des 28 États membres de l’UE, qui sont les actionnaires de la Banque.

Conformément à sa politique de transparence, la BEI publie :

  • l’ordre du jour de la séance annuelle, qui consiste en une version adaptée et simplifiée des points à examiner. Cet ordre du jour est communiqué au moins quatre jours avant la tenue de la séance ;
  • le relevé provisoire des décisions prises, qui est disponible dans les dix jours ouvrables suivant la séance annuelle.
  • Ordre du jour de la réunion
  • Relevé provisoire des décisions

Autres événements pouvant vous intéresser

1-31
Jan Dec
2022 2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
27
Aou
2025

Réunion n°585 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne
24
Sep
2025

Réunion n°586 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne