Conférence de presse du Groupe BEI sur ses résultats annuels

La présidente Nadia Calviño a présenté les réalisations et les principaux résultats du Groupe BEI en 2024.
Résultats record pour le Groupe BEI en 2024
En 2024, le Groupe BEI a signé 89 milliards d’euros de nouveaux financements, dont environ 90 % appuient des investissements dans l’UE. Il a maintenu sa solide rentabilité et a engagé un montant record pour des investissements en fonds propres et quasi-fonds propres à l’appui des entreprises européennes jeunes et innovantes.
La sécurité énergétique davantage soutenue
100 milliards d’euros
En 2024, nous avons déployé un montant record de 31 milliards d’euros pour soutenir l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, le stockage et les réseaux électriques, avec à la clé la mobilisation attendue de plus de 100 milliards d’euros d’investissements.
Financements record pour les projets verts
51 milliards d’euros
La transition écologique, l’action climatique et la durabilité environnementale représentent une proportion record de près de 60 % du total de nos financements.
Doublement de nos financements à l’appui de la sécurité et de la défense
1 milliard d’euros
En 2024, nos financements à l’appui de la sécurité et de la défense ont doublé pour atteindre 1 milliard d’euros, et un nouveau doublement est attendu en 2025.
Davantage d’activités à plus haut risque
8 milliards d’euros
D’un montant record de 8 milliards d’euros, les investissements en fonds propres et quasi-fonds propres devraient mobiliser 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les innovateurs européens.
Accélérer la cohésion sociale et territoriale
38 milliards d’euros
Nous avons signé 38 milliards d’euros pour des projets dans les régions en transition et relevant de l’objectif de cohésion, afin de permettre au talent d’émerger là où il se trouve, partout en Europe.
Notre activité de financement en 2024*
*Toutes les données sont non auditées et provisoires. Sauf mention contraire, elles concernent toutes le Groupe BEI. La valeur d’un léger recoupement dû à des engagements conjoints de la BEI et du FEI a été retirée du chiffre indiquant le total des financements du Groupe BEI.
**Ce chiffre comprend les engagements de BEI Monde dans les pays à revenu faible et intermédiaire, ainsi que dans les pays de l’AELE.
Résultats annuels pour 2024
Dossier de presse
Discours de la présidente Nadia Calviño
Autres ressources
Principales publications
En bref 2025
Chaque année, le Groupe BEI finance des centaines de nouveaux projets qui aident l’Europe à prospérer dans un monde imprévisible et en pleine mutation.
Priorités pour la prospérité – Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI
Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.
Plan d’activité 2025-2027 du Groupe BEI
Le Groupe BEI joue un rôle essentiel à l’appui des priorités et des politiques européennes par ses activités à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne.
Catalogue des produits du Groupe BEI
Cette publication présente une vue d’ensemble de notre offre de produits et services, dont elle met en évidence les caractéristiques, les avantages et l’impact sur l’économie au sens large.