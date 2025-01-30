Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Brussels
30
jan 2025

Conférence de presse du Groupe BEI sur ses résultats annuels

Lieu: Brussels , be

La présidente Nadia Calviño a présenté les réalisations et les principaux résultats du Groupe BEI en 2024. 

Visionner l’enregistrement et accéder aux résultats annuels du Groupe BEI :

Vidéos

custom-preview
Visionner l’enregistrement de notre conférence de presse sur les résultats annuels
custom-preview
Déclaration de Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI
custom-preview
Allocution de clôture de Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI

Résultats record pour le Groupe BEI en 2024

En 2024, le Groupe BEI a signé 89 milliards d’euros de nouveaux financements, dont environ 90 % appuient des investissements dans l’UE. Il a maintenu sa solide rentabilité et a engagé un montant record pour des investissements en fonds propres et quasi-fonds propres à l’appui des entreprises européennes jeunes et innovantes.

La sécurité énergétique davantage soutenue

100 milliards d’euros

En 2024, nous avons déployé un montant record de 31 milliards d’euros pour soutenir l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, le stockage et les réseaux électriques, avec à la clé la mobilisation attendue de plus de 100 milliards d’euros d’investissements.

Financements record pour les projets verts

51 milliards d’euros

La transition écologique, l’action climatique et la durabilité environnementale représentent une proportion record de près de 60 % du total de nos financements.

Doublement de nos financements à l’appui de la sécurité et de la défense

1 milliard d’euros

En 2024, nos financements à l’appui de la sécurité et de la défense ont doublé pour atteindre 1 milliard d’euros, et un nouveau doublement est attendu en 2025.

Davantage d’activités à plus haut risque

8 milliards d’euros

D’un montant record de 8 milliards d’euros, les investissements en fonds propres et quasi-fonds propres devraient mobiliser 110 milliards d’euros de capital de croissance pour les innovateurs européens.

Accélérer la cohésion sociale et territoriale

38 milliards d’euros

Nous avons signé 38 milliards d’euros pour des projets dans les régions en transition et relevant de l’objectif de cohésion, afin de permettre au talent d’émerger là où il se trouve, partout en Europe.

En savoir plus sur le Groupe BEI en quelques chiffres  

Notre activité de financement en 2024*

Groupe BEI

  • Le total des financements signés par le Groupe BEI (Banque européenne d’investissement et Fonds européen d’investissement) s’est élevé à 88,8 milliards d’euros.
  • Montant total des investissements soutenus par le Groupe BEI : environ 350 milliards d’euros

Banque européenne d’investissement

  • Total des financements de la BEI dans l’UE : 68,2 milliards d’euros
  • Total des financements de la BEI en dehors de l’UE : 8,4 milliards d’euros**

Fonds européen d’investissement

  • Total des financements du FEI : 14,4 milliards d’euros signés, dont 7,2 milliards d’euros d’investissements en fonds propres
Consulter nos principaux résultats  

*Toutes les données sont non auditées et provisoires. Sauf mention contraire, elles concernent toutes le Groupe BEI. La valeur d’un léger recoupement dû à des engagements conjoints de la BEI et du FEI a été retirée du chiffre indiquant le total des financements du Groupe BEI.
**Ce chiffre comprend les engagements de BEI Monde dans les pays à revenu faible et intermédiaire, ainsi que dans les pays de l’AELE.

Séries vidéo

Nos grandes priorités

Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’UE et partout ailleurs dans le monde.

Regarder la série de vidéos pour connaître nos priorités.

Regarder la série  

Rapport d’activité

Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI

Les populations et les entreprises attendent de l’Europe qu’elle soutienne des investissements pour l’avenir. Des investissements qui améliorent la qualité de vie. Des investissements qui renforcent la sécurité et offrent de nouvelles possibilités.

En 2024, le Groupe BEI a annoncé une Feuille de route stratégique qui répond justement à ces attentes.

Consulter le rapport  

Résultats annuels pour 2024

Dossier de presse

Communiqué de presse

Le Groupe BEI enregistre des résultats record en 2024 et se fixe un objectif de financement de 95 milliards d’euros pour 2025

Discours de la présidente Nadia Calviño

Groupe BEI : une contribution qui change la donne

Chiffres clés

Disponible en :
anglais - français - allemand 
espagnol - italien

Autres ressources

Principales publications

  • 30 janvier 2025

    En bref 2025

    Chaque année, le Groupe BEI finance des centaines de nouveaux projets qui aident l’Europe à prospérer dans un monde imprévisible et en pleine mutation.

  • 30 janvier 2025

    Priorités pour la prospérité – Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI

    Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.

    Cybersécurité Foresterie Bioéconomie Environnement Climat Numérique et télécoms Technologies Action en faveur du climat Investissement Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Développement - international Union des marchés des capitaux Sécurité et défence Climat et environnement Énergie
  • 30 janvier 2025

    Plan d’activité 2025-2027 du Groupe BEI

    Le Groupe BEI joue un rôle essentiel à l’appui des priorités et des politiques européennes par ses activités à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne.

  • 17 décembre 2024

    Catalogue des produits du Groupe BEI

    Cette publication présente une vue d’ensemble de notre offre de produits et services, dont elle met en évidence les caractéristiques, les avantages et l’impact sur l’économie au sens large.

    Aménagement urbain Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence Infrastructures sociales Des logements abordables et durables

