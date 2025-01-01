La direction générale de l’agriculture et du développement rural (DG AGRI) de la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont organisé la 9e conférence annuelle de l’UE sur les instruments financiers du Feader. Cette conférence, intitulée « Les instruments financiers de nouvelle génération pour l’agriculture et le développement rural », s’est tenue le jeudi 12 octobre 2023, de 9 h 20 à 16 h 30 à Bruxelles.

Le Copa-Cogeca a exprimé la position des agriculteurs de l’UE sur leur accès au financement et a souligné l’importance du soutien de la PAC pour leur futur développement économique durable.

Tout au long de la journée, des experts de la Commission européenne et du Groupe Banque européenne d’investissement ont partagé les résultats de la dernière enquête fi-compass de 2023 concernant les besoins de financement et les conditions d’accès au crédit pour les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires dans l’UE, et ont exposé le contexte politique actuel. En outre, des experts ont présenté les services de prêt et de conseil qu’offre le Groupe BEI pour soutenir la transition écologique et numérique.

La conférence a réuni des orateurs de Croatie, d’Irlande, de Grèce et d’Espagne qui ont présenté des exemples de mise en œuvre du Feader et d’instruments financiers nationaux à l’appui de l’agriculture, en partageant leurs expériences, leurs recommandations et les enseignements tirés.

La conférence était destinée aux autorités de gestion, aux experts, aux représentants des syndicats agricoles, aux représentants du Groupe Banque européenne d’investissement et aux fonctionnaires de la Commission européenne intéressés par les instruments financiers du Feader.

Le programme de l’événement peut être consulté ici.