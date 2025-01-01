Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

La direction générale de l’agriculture et du développement rural (DG AGRI) de la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont organisé la 9e conférence annuelle de l’UE sur les instruments financiers du Feader. Cette conférence, intitulée « Les instruments financiers de nouvelle génération pour l’agriculture et le développement rural », s’est tenue le jeudi 12 octobre 2023, de 9 h 20 à 16 h 30 à Bruxelles.

Le Copa-Cogeca a exprimé la position des agriculteurs de l’UE sur leur accès au financement et a souligné l’importance du soutien de la PAC pour leur futur développement économique durable.

Tout au long de la journée, des experts de la Commission européenne et du Groupe Banque européenne d’investissement ont partagé les résultats de la dernière enquête fi-compass de 2023 concernant les besoins de financement et les conditions d’accès au crédit pour les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires dans l’UE, et ont exposé le contexte politique actuel.  En outre, des experts ont présenté les services de prêt et de conseil qu’offre le Groupe BEI pour soutenir la transition écologique et numérique.

La conférence a réuni des orateurs de Croatie, d’Irlande, de Grèce et d’Espagne qui ont présenté des exemples de mise en œuvre du Feader et d’instruments financiers nationaux à l’appui de l’agriculture, en partageant leurs expériences, leurs recommandations et les enseignements tirés.

La conférence était destinée aux autorités de gestion, aux experts, aux représentants des syndicats agricoles, aux représentants du Groupe Banque européenne d’investissement et aux fonctionnaires de la Commission européenne intéressés par les instruments financiers du Feader.

Le programme de l’événement peut être consulté ici.

Autres événements pouvant vous intéresser

1-31
Jan Dec
2022 2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
1 - 31
Jan Dec
2025

EIB Institute Foresight Series

The EIB Institute’s Foresight series brings together experts and helps the EIB Group anticipate future challenges and opportunities, ensuring its actions remain forward-looking and resilient.
Institutional EIB Institute
30-31
Oct Mar
2025 2026

EIB Group housing roadshow

The EIB Group is organising housing roadshows to give more information on how Member States can benefit at all levels, nationally, regionally and locally.
Urban development Affordable and sustainable housing Social infrastructure Affordable and sustainable housing