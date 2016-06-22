Le Forum mondial sur les infrastructures est l’événement phare consacré au financement collaboratif du développement des infrastructures à l’appui des objectifs de développement durable.

Il est organisé conjointement par les banques multilatérales de développement (BMD), en étroit partenariat avec les Nations unies.

L’édition 2017 est co-organisée par la Banque européenne d’investissement et la Banque interaméricaine de développement.

Werner Hoyer, président de la BEI, Jonathan Taylor, Ambroise Fayolle et Andrew McDowell, vice-présidents, ainsi que Marjut Santoni, secrétaire générale adjointe de la BEI, contribueront aux discussions et à des tables rondes complémentaires au nom de la BEI.

Communiqué de presse : « Les banques multilatérales renforcent leur collaboration avec le secteur privé en faveur d’infrastructures durables inclusives »