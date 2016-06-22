Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
>@EIB

Le Forum mondial sur les infrastructures est l’événement phare consacré au financement collaboratif du développement des infrastructures à l’appui des objectifs de développement durable.

Il est organisé conjointement par les banques multilatérales de développement (BMD), en étroit partenariat avec les Nations unies.

L’édition 2017 est co-organisée par la Banque européenne d’investissement et la Banque interaméricaine de développement.

Werner Hoyer, président de la BEI, Jonathan Taylor, Ambroise Fayolle et Andrew McDowell, vice-présidents, ainsi que Marjut Santoni, secrétaire générale adjointe de la BEI, contribueront aux discussions et à des tables rondes complémentaires au nom de la BEI.

Communiqué de presse : « Les banques multilatérales renforcent leur collaboration avec le secteur privé en faveur d’infrastructures durables inclusives »

 

La collaboration entre les banques multilatérales et le secteur privé a permis de stimuler l’innovation dans les investissements liés au climat. Mais nous pouvons aller encore beaucoup plus loin 

  • Luis Alberto Moreno, président de la Banque interaméricaine de développement, Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement (article paru dans le quotidien El País)

Site web du Forum mondial sur les infrastructures 2017

Visitez le site web et découvrez comment d’autres BMD soutiennent les investissements dans des infrastructures durables.

La séance plénière (10 h 00, HAE), le déjeuner (13 h 00, HAE) et la séance de clôture (17 h 00, HAE) seront retransmis en direct le 22 avril 2017. Une interprétation simultanée sera assurée de l’anglais au français, au portugais et à l’espagnol. Les liens permettant d’accéder aux retransmissions seront publiés peu avant l’heure de l’événement.

Ordre du jour du Forum mondial sur les infrastructures 2017

Veuillez cliquer ici pour consulter le programme du Forum mondial sur les infrastructures 2017.

  • Suivez le Forum mondial sur les infrastructures 2017 sur Twitter Twitter #InvestInInfra

Découvrez quelques projets d’infrastructure soutenus par la BEI

28 septembre 2016

Le Portugal et la BEI : des infrastructures qui redonnent confiance à la population

La Banque européenne d'investissement célèbre ses 40 ans d’activité au Portugal et ses 426 projets réalisés dans le pays. À cette occasion, la BEI a interrogé les Portugais au sujet des changements qu'ils ont constatés.
Infrastructures Transports Gestion de l'eau et des eaux usées Éducation et formation Portugal Union européenne Infrastructure Climat et environnement Infrastructures sociales
28 mars 2017

Le métro, une chance pour Lucknow

Le nouveau métro de Lucknow changera la façon dont des millions de personnes se déplacent – et respirent – dans l’une des villes les plus peuplées d’Inde.
Infrastructures Aménagement urbain Transports Transport public Inde Asie et Pacifique Infrastructure Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales
Découvrez d’autres récits ayant trait aux infrastructures  

Fiches d’information BEI sur les infrastructures durables et inclusives

