Le Forum mondial sur les infrastructures est l’événement phare consacré au financement collaboratif du développement des infrastructures à l’appui des objectifs de développement durable.
Il est organisé conjointement par les banques multilatérales de développement (BMD), en étroit partenariat avec les Nations unies.
L’édition 2017 est co-organisée par la Banque européenne d’investissement et la Banque interaméricaine de développement.
Werner Hoyer, président de la BEI, Jonathan Taylor, Ambroise Fayolle et Andrew McDowell, vice-présidents, ainsi que Marjut Santoni, secrétaire générale adjointe de la BEI, contribueront aux discussions et à des tables rondes complémentaires au nom de la BEI.
Communiqué de presse : « Les banques multilatérales renforcent leur collaboration avec le secteur privé en faveur d’infrastructures durables inclusives »
La collaboration entre les banques multilatérales et le secteur privé a permis de stimuler l’innovation dans les investissements liés au climat. Mais nous pouvons aller encore beaucoup plus loin
La séance plénière (10 h 00, HAE), le déjeuner (13 h 00, HAE) et la séance de clôture (17 h 00, HAE) seront retransmis en direct le 22 avril 2017. Une interprétation simultanée sera assurée de l’anglais au français, au portugais et à l’espagnol. Les liens permettant d’accéder aux retransmissions seront publiés peu avant l’heure de l’événement.
Ordre du jour du Forum mondial sur les infrastructures 2017
