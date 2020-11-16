Ce plan va toutefois entraîner la Banque en territoire inconnu. Wilhelm Molterer et ses collègues s’interrogent sur les défis qu’il faudra relever quand ils commencent à mettre en place une structure pour ce projet. Ils visent également un montant d’investissements ambitieux – 315 milliards d’euros mobilisés sur trois ans et demi, qui seront ensuite portés à 500 milliards d’euros sur deux ans supplémentaires, une fois que le programme aura commencé à faire ses preuves.

Wilhelm Molterer comprend que ce programme entraînera pour la BEI un changement de paradigme, l’accent n’étant plus mis sur les résultats – octroyer des prêts volumineux à des projets de grande dimension – mais sur l’impact – chaque euro prêté devant permettre de lever un investissement d’un montant total de 15 euros, une fois comptabilisés les fonds venant d’autres investisseurs. Ce sera l’investissement sur le terrain qui comptera.

Il faudra aussi que tout aille vite. La Banque devra être opérationnelle dès le lendemain de l’entrée en vigueur du règlement. Il ne s’agit pas d’un concept institutionnel. Il n’y a pas de quotas par pays ou par secteur. Le programme sera conforme aux règles du marché. La demande d’investissement des entreprises déterminera la destination des investissements du nouveau programme. Tout cela doit être fait avec suffisamment de transparence pour répondre aux exigences du Parlement européen.

Les principes fondamentaux de ce qui deviendra le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) sont rapidement mis en place. Le budget de l’UE offrira une garantie que le Groupe BEI (la Banque, ainsi que sa filiale spécialisée dans les petites entreprises, le Fonds européen d’investissement) utilisera pour concevoir et déployer des produits destinés au marché. Jean-Claude Juncker a clairement indiqué que la Commission n’est pas une banque et qu’il souhaite que cette partie du plan soit dévolue à la BEI.

« Cela montre clairement que la responsabilité du plan est partagée, en mettant en commun les forces de la Commission et de la Banque », pense Wilhelm Molterer.

Un élément essentiel consiste à maintenir une structure de gouvernance réduite pour cette nouvelle initiative conforme aux règles du marché. Tandis que la BEI déploiera les produits financiers, un organe indépendant doit décider de la disponibilité de la garantie. Cela est essentiel pour une application transparente et fiable des règlements et de leurs instructions quant à la manière dont la BEI peut recourir à la garantie.

Cet organe se fait rapidement connaître sous le nom de comité d’investissement. Son fonctionnement et le rôle qu’il a joué dans la mobilisation réussie de 500 milliards d’euros au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques sont les thèmes de cette série. L’objectif est de découvrir les coulisses du FEIS et d’expliquer les enseignements tirés ainsi que leur application possible aux futurs programmes de relance économique en Europe ou dans le monde.