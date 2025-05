Foire aux questions

La BEI est la banque de l'Union européenne et ses actionnaires sont les 27 États membres. À la fois une banque et une institution de l'UE, elle soutient des projets qui contribuent de manière notable à la croissance, à l'emploi, à la cohésion économique et sociale et à la viabilité environnementale en Europe et ailleurs dans le monde. Le siège de la BEI se situe à Luxembourg et ses bureaux extérieurs appuient ses activités tant en Europe que sur d'autres continents.