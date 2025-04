Visites de groupes

Une visite dure une heure et demie au maximum. Elle comprend une présentation générale sur le rôle et les activités de la BEI, suivie d'une séance de questions et réponses et une pause café.

Les visites sont gratuites et ont lieu en matinée entre 09h30 et 11h ou l’après-midi entre 14h et 16h du lundi après-midi au vendredi matin, sauf jours fériés et fermeture des bureaux de la BEI.

Les visites sont offertes gratuitement et ont lieu soit le matin de 9h30 à 11h00, soit l'après-midi de 14h00 à 16h00. Nous préférons recevoir des groupes entre le mardi et le jeudi à ces horaires. Veuillez noter qu'aucune visite n'est prévue le vendredi,, qu'elles ne sont pas disponibles les jours fériés, pendant les périodes de fermeture des bureaux de la BEI, ou lorsque nos activités ne le permettent pas.

Compte tenu de l’intérêt suscité par la BEI auprès des étudiants et professionnels, il convient d’adresser toute demande de visite au moins deux mois avant la date envisagée de la visite.

Les présentations sont faites soit en français, anglais ou allemand selon la disponibilité de nos orateurs.

Avant de formuler une demande de visite à la BEI, nous vous prions de lire attentivement les informations concernant nos conditions d’inscription et modalités organisationnelles.