La Banque européenne d’investissement (BEI) est la banque de l’Union européenne, dont la mission est de bâtir un avenir meilleur dans toute l’Europe et au-delà. La BEI est l’une des plus importantes institutions de financement multilatérales au monde et une bailleuse de fonds majeure pour les financements climatiques. À ce titre, nous sommes animés par le sens et l’impact de notre mission.

À la BEI, les membres de nos équipes sont unis par un engagement en faveur de la croissance et de la durabilité de l’Europe. En travaillant ensemble et en développant continuellement leur savoir-faire, ils donnent chaque jour vie à notre mission.

Nous recherchons des professionnels talentueux pour nous rejoindre à notre siège social à Luxembourg et dans nos bureaux répartis dans le monde. Si la volonté de construire un avenir durable vous motive, parcourez nos offres d’emploi en cours et découvrez comment vous pouvez changer la donne avec nous.

Nous connaître

La banque de l’UE

Nous sommes le bras financier de l’Union européenne.

Présence internationale

Nous intervenons dans plus de 160 pays, dans toute l’UE et dans le monde.

Une équipe multiculturelle

Nous employons plus de 4 000 personnes au Luxembourg et dans des bureaux répartis dans le monde.

En savoir plus  

Les équipes de la BEI

Nous recherchons de nouveaux talents dans un large éventail de disciplines. Jetez un œil à nos différents profils.

En savoir plus  

Diversité, équité et inclusion

La diversité, l’équité et l’inclusion sont au cœur de notre identité et de nos actions. Découvrez comment nous créons un cadre de travail plus inclusif et épanouissant pour les membres de notre personnel. 

En savoir plus  

Salaire et indemnités

À la BEI, investir dans notre personnel est aussi important qu’investir dans les projets que nous finançons. Vous trouverez ici des informations sur notre barème salarial, ainsi que sur les avantages professionnels et personnels dont vous et votre famille pouvez bénéficier.

Explorer  

Notre procédure de recrutement

Recherche d’offres d’emploi

Consultez notre portail d’offres d’emploi et trouvez un poste qui correspond à vos compétences.

Candidature

Si un poste correspond à vos centres d’intérêt, envoyez votre candidature via notre portail d’offres d’emploi.

Examen préliminaire

Votre candidature sera examinée.

Entretien et tests supplémentaires

Si nous vous présélectionnons, nous vous inviterons à d’autres évaluations et entretiens.

Offre

Si nous vous sélectionnons, nous vous contacterons et vous ferons une offre.

Intégration

Vous commencerez vos nouvelles fonctions à la BEI.

Plus de précisions  

Vivre au Luxembourg

Un petit pays au cœur de l’Europe. Découvrez les avantages que présente le Luxembourg, sur les plans professionnel et personnel.

En voir plus  

Prêt(e) à changer la donne ?

Nous avons toutes et tous à cœur de bâtir un avenir meilleur pour l’Union européenne et au-delà. Jetez un œil à nos diverses offres d’emploi.

Postuler maintenant  