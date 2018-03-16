Entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes sociétés, il existe une autre catégorie d’entreprises. Selon la définition standard, elles sont plus grandes que les PME, dont la catégorie englobe des entreprises qui comptent jusqu’à 250 employés et ont un chiffre d’affaires annuel de 50 millions d’EUR ou un bilan de 43 millions d’EUR.

Ni petites, ni grandes, les ETI comptent entre 250 et 3 000 employés. La BEI pourrait presque en faire partie. Comment doit-on les appeler ? Des sociétés normales ? Vu qu’une large majorité des entreprises en Europe sont de taille inférieure, ce serait inexact.

Nous parlons donc d’« entreprises de taille intermédiaire » ou « ETI », ou encore de « sociétés de moyenne capitalisation ». Cette dernière expression tire son origine de la répartition des entreprises en fonction de leur capitalisation boursière (la valeur totale de leurs actions). Prenez par exemple Ultimaker, une ETI néerlandaise qui s’est associée à Victoria Hand, un organisme de bienfaisance canadien, pour personnaliser, à l’aide de l’impression 3D, des prothèses pour les victimes d’amputation dans les pays en développement. La Banque européenne d’investissement a accordé un prêt de 15 millions d’EUR à Ultimaker au titre du programme InnovFin pour l’aider à renforcer ses activités de recherche-développement et à déployer de nouveaux produits.

Des entreprises innovantes comme Ultimaker qui méritent d’être soutenues, il y en a des centaines dans toute l’Europe. Certaines bénéficieront peut-être des opérations de prêt intermédié mises sur pied par la BEI, tandis que d’autres solliciteront plutôt un prêt direct. D’une manière ou d’une autre, la Banque leur consacre un large pan de son activité.

C’est de cela qu’il a été question dans cette série de vignettes humoristiques, qui vous a fait découvrir les divers contretemps que les petites (et les moyennes plutôt que les grandes) entreprises rencontrent dans les systèmes financiers lorsqu’elle tentent de trouver les financements nécessaires pour démarrer ou développer leur activité.

À présent, nous marquons une pause dans les aventures de l’ours, du hérisson, du lapin et du loup. Mais jetez un œil aux épisodes précédents :

Si vous êtes une jeune pousse ou une PME, n’hésitez pas à utiliser ces bandes dessinées pour illustrer votre expérience en matière d’accès au financement.

Et tant que vous y êtes, dites-nous si vous pensez que nous pourrions gagner de l’argent en vendant ces vignettes. Même pas quelques petits euros ? Non ?