Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont-elles victimes de leur taille ? Voici pourquoi la BEI les soutient financièrement.

Entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes sociétés, il existe une autre catégorie d’entreprises. Selon la définition standard, elles sont plus grandes que les PME, dont la catégorie englobe des entreprises qui comptent jusqu’à 250 employés et ont un chiffre d’affaires annuel de 50 millions d’EUR ou un bilan de 43 millions d’EUR.

Ni petites, ni grandes, les ETI comptent entre 250 et 3 000 employés. La BEI pourrait presque en faire partie. Comment doit-on les appeler ? Des sociétés normales ? Vu qu’une large majorité des entreprises en Europe sont de taille inférieure, ce serait inexact.

Nous parlons donc d’« entreprises de taille intermédiaire » ou « ETI », ou encore de « sociétés de moyenne capitalisation ». Cette dernière expression tire son origine de la répartition des entreprises en fonction de leur capitalisation boursière (la valeur totale de leurs actions). Prenez par exemple Ultimaker, une ETI néerlandaise qui s’est associée à Victoria Hand, un organisme de bienfaisance canadien, pour personnaliser, à l’aide de l’impression 3D, des prothèses pour les victimes d’amputation dans les pays en développement. La Banque européenne d’investissement a accordé un prêt de 15 millions d’EUR à Ultimaker au titre du programme InnovFin pour l’aider à renforcer ses activités de recherche-développement et à déployer de nouveaux produits.

Des entreprises innovantes comme Ultimaker qui méritent d’être soutenues, il y en a des centaines dans toute l’Europe. Certaines bénéficieront peut-être des opérations de prêt intermédié mises sur pied par la BEI, tandis que d’autres solliciteront plutôt un prêt direct. D’une manière ou d’une autre, la Banque leur consacre un large pan de son activité.

C’est de cela qu’il a été question dans cette série de vignettes humoristiques, qui vous a fait découvrir les divers contretemps que les petites (et les moyennes plutôt que les grandes) entreprises rencontrent dans les systèmes financiers lorsqu’elle tentent de trouver les financements nécessaires pour démarrer ou développer leur activité.

À présent, nous marquons une pause dans les aventures de l’ours, du hérisson, du lapin et du loup. Mais jetez un œil aux épisodes précédents :

Comment le Plan d’investissement pour l’Europe (également appelé « plan Juncker ») permet à la BEI de soutenir des petites entreprises

http://www.bei.org/cartoons/juncker-plan-investments

Comment la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement coopèrent en tant que Groupe BEI pour soutenir les petites entreprises à tous les stades de leur développement

http://www.bei.org/cartoons/sme-cartoon-eib-group

Comment les prêts intermédiés permettent à la BEI d’acheminer ses ressources là où elles sont le plus nécessaires

http://www.bei.org/cartoons/intermediated-lending-smes

Pourquoi la BEI s’intéresse tout particulièrement aux PME qui privilégient l’efficacité énergétique

http://www.bei.org/cartoons/smes-energy-efficiency-finance

... et l’agriculture

http://www.bei.org/cartoons/loans-agricultural-smes

Comment la BEI soutient aussi les petites entreprises grâce à des instruments de financement du commerce extérieur

http://www.bei.org/cartoons/trade-finance-for-smes

Comment le soutien de la BEI aux PME participe à la lutte contre le chômage des jeunes

http://www.bei.org/cartoons/loans-fighting-youth-unemployment

... et à l’action en faveur du climat

http://www.bei.org/cartoons/too-small-to-impact-climate-cartoon

Comment la BEI peut soutenir les microentreprises, les plus petites entreprises de la catégorie des PME

http://www.bei.org/cartoons/loans-for-micro-businesses

Pourquoi le soutien aux PME est l’un des meilleurs moyens de soutenir l’innovation

http://www.bei.org/cartoons/access-to-finance-and-fun

Et pourquoi le soutien aux PME implique parfois des investisseurs providentiels et des licornes

http://www.bei.org/cartoons/a-hedgehog-a-rabbit-a-wolf-walk

Si vous êtes une jeune pousse ou une PME, n’hésitez pas à utiliser ces bandes dessinées pour illustrer votre expérience en matière d’accès au financement.

Et tant que vous y êtes, dites-nous si vous pensez que nous pourrions gagner de l’argent en vendant ces vignettes. Même pas quelques petits euros ? Non ?

À propos de l’auteur/l’autrice

Allar Tankler
Allar Tankler

Je travaille à la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE, et j’écris sur l’impact que les opérations de la Banque ont sur la vie des citoyens en Europe et au-delà.

Afficher davantage

Partager

Mots-clés correspondants

  • PME

Pouvant vous intéresser...

15 octobre 2025

Green means go

EIB programme strengthens Macedonian banks’ capabilities to help businesses invest in climate action
SMEs Greening Financial Structures (GFS) Programme Climate Advisory services Renewable energy Energy efficiency Climate action Sustainability North Macedonia EU enlargement countries Western Balkans Global development Climate and environment Energy
9 octobre 2025

La circularité de l’acier

Une entreprise finlandaise travaille avec une aciérie italienne pour recycler le métal et valoriser le laitier dans l’asphalte et d’autres matériaux innovants.
Environnement Climat Économie circulaire Italie Finlande Union européenne Climat et environnement
2 octobre 2025

Un coup de pouce, pas une aumône

Les partenariats entre l’Afrique et l’Europe mettent l’accent sur les entreprises privées, piliers de la création d’emploi et de la stabilité des communautés.