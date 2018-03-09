Il y a trois ans, l’Union européenne a lancé le Plan d'investissement pour l'Europe, aussi appelé « plan Juncker ». L’épine dorsale de ce plan était constituée d’une garantie du budget de l’UE et d’une grande enveloppe de fonds de la BEI destinée à des investissements. L’objectif était que la banque de l’UE soutienne des investissements plus risqués et stimule ainsi l’économie européenne.

Le plan a porté ses fruits et est en voie d’atteindre cette année l’objectif prévu de 315 milliards d’EUR d’investissements mobilisés. Il a permis au Groupe BEI d’aider des entreprises de dimension plus modeste que par le passé et de soutenir un plus grand nombre d’innovateurs en Europe. L’année dernière, le Groupe BEI a effectivement approuvé un nombre record de 901 projets, soit une hausse de 15 % par rapport à 2016.

Le portefeuille est composé d’une plus grande variété de projets : c’est ce que nous appelons la granularité. Nous ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Et certains de ces œufs peuvent éclore et devenir des licornes. Le plan a remporté un tel succès que l’UE a prolongé sa durée de deux ans et placé la barre plus haut avec un nouvel objectif de 500 milliards d’EUR d’investissements mobilisés.

Pour parvenir à cet objectif, nous examinons vraiment l’Europe à la loupe pour mettre au jour des lacunes du marché, même dans un contexte de remontée du niveau global des investissements, et repérer les petites entreprises qui pourraient détenir la clé de la croissance économique future du continent. Tout comme les orpailleurs, tamis en main, nous recherchons les pépites qui pourraient le plus bénéficier de notre appui.

Il s’agit d’une phase importante car les lacunes du marché subsistent bel et bien et les petites entreprises sont les plus susceptibles de passer entre les mailles du filet. Notre vignette humoristique sur les jeunes pousses « The Brood » tente d’illustrer les difficultés auxquelles les petites entreprises sont confrontées. À travers ses personnages, elle donne aussi vie à certaines des caractéristiques que vous pouvez voir éclore dans votre portefeuille granulaire. Mais, bien évidemment, nous ne faisons pas de favoritisme.