Comme vous l’avez peut-être constaté, la BEI vient d’annoncer ses chiffres clés pour l’exercice 2017. Que faut-il en retenir ? Le nombre de projets dont la BEI approuve le financement augmente chaque année – un record de 901 projets a été atteint l’année dernière. De plus, la taille moyenne des projets financés est à la baisse et la Banque touche une gamme plus large d’entreprises qui rencontrent des difficultés de financement.

Globalement, le Groupe BEI a octroyé 29,6 milliards d’EUR pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, dont ont bénéficié quelque 285 800 PME en Europe et dans le reste du monde. Ces structures emploient environ 3,9 millions de personnes au total.

Certaines de ces PME sont encore plus petites que petites. D’après la définition de l’UE, une petite entreprise emploie moins de 50 personnes et affiche un chiffre d’affaires annuel ou un bilan inférieur à 10 millions d’EUR.

Les microentreprises, quant à elles, sont encore plus petites : elles emploient moins de 10 personnes et ont un chiffre d'affaires annuel ou un bilan n'excédant pas 2 millions d’EUR.

Cependant, il ne faut jamais sous-estimer ces microentreprises – tout le monde démarre petit. Et ce sont souvent les jeunes pousses ayant inventé des innovations de rupture qui donnent un coup de fouet à l’économie. Pourtant, il arrive aussi souvent que les plus petits acteurs du marché soient ceux qui ont le plus besoin d’aide pour trouver des financements, raison pour laquelle le Groupe Banque européenne d’investissement leur accorde une attention particulière.

La BEI finance tout aussi bien des microentreprises que d’autres types de PME en passant par tout un éventail d’intermédiaires dans le monde entier.

Le fonds Microfund for Women en Jordanie en est un exemple. Grâce au soutien, entre autres, de la BEI et de la BERD, ce fonds est en mesure d’apporter des ressources à des microentrepreneurs tels qu’Amena Bklezi, qui est à la tête d’une entreprise de cuisine et de traiteur au centre d’Amman et qui rêve d’ouvrir son propre restaurant et d’enseigner pour transmettre son savoir-faire. Elle compte parmi les milliers de personnes à qui ce fonds, actif dans le domaine depuis déjà plus de vingt ans, a apporté une aide sérieuse au démarrage.

Pour attirer l’attention sur les défis auxquels sont régulièrement confrontées les PME, y compris les jeunes pousses et les microentreprises, lorsqu’elles tentent d’accéder à des financements qui leur permettraient de démarrer ou de grandir, la BEI a décidé de publier une série de dessins humoristiques. Dans « La couvée », divers animaux illustrent les idées arrêtées et les préjugés qui ont cours. Ces dessins sont l’œuvre de Madis Ots, une PME estonienne à lui tout seul (une véritable microentreprise !). Pour en savoir plus sur cette série humoristique, et voir les précédentes vignettes, cliquez ici.