Les banques ne prêtent pas à rire ? Ça, c’était avant ! Pour célébrer la Semaine européenne des PME, la banque de l’UE annonce le lancement d’une vignette humoristique sur les jeunes pousses.

À l’occasion de l’assemblée des PME, la principale manifestation européenne consacrée aux petites et moyennes entreprises, qui se tiendra cette année à Tallinn en Estonie, la Banque européenne d’investissement a chargé Madis Ots, une PME estonienne à lui tout seul, d’illustrer à l’aide de dessins humoristiques quelques-unes des difficultés auxquelles les PME, en particulier les jeunes pousses, font face lorsqu’elles tentent d’accéder à des financements.

Nous voilà plongés dans l’univers de « La couvée », vignette dans laquelle, chaque semaine, un hérisson, un lapin et un loup tenteront (entre autres facéties) de convaincre un ours de les financer.

« Le lapin, le loup et le hérisson incarnent des chefs de petites entreprises, y compris de jeunes pousses, avec toutes leurs qualités et tous leurs défauts. Ils regorgent toujours d’idées, certaines brillantes et d’autres pas tout à fait abouties voire complètement déjantées », nous explique l’auteur. « L’ours, quant à lui, symbolise les entreprises et les banquiers à l’ancienne : il est lent, terne et rigide. »

>@Madis Ots
© Madis Ots

Madis Ots a commencé à publier une bande dessinée mettant en scène les mêmes personnages alors qu’il était encore étudiant, il y a plus de vingt ans, et s’est constitué un public fidèle dans son pays. Nous allons maintenant l’aider à sonder le marché international pour découvrir si ceux qui s’attachent à mettre sur pied leur propre petite entreprise se reconnaissent dans ses dessins ailleurs qu’en Estonie, c’est-à-dire là où de nombreux intermédiaires soutenus par le Groupe BEI proposent des moyens plus rapides, plus souples et, espérons-le, plus inspirants de financer les PME.

Vous pourrez découvrir une nouvelle vignette chaque semaine sur le site bei.org – jusqu’à ce que l’auteur soit à court de financement !

>@Madis Ots
© Madis Ots

Au sein du Groupe BEI, c’est le Fonds européen d’investissement (FEI) qui se charge de financer des fonds de capital-risque, dans l’espoir de découvrir une nouvelle « licorne », et des mécanismes de garantie pour des fonds. Il propose également des prêts conditionnels et subordonnés. Cliquez ici pour en apprendre plus sur la facilité de capital-risque.

>@Madis Ots
© Madis Ots

Le Fonds européen d’investissement prodigue également des conseils au European Angels Fund, lequel met des fonds propres à la disposition d’investisseurs providentiels et d’autres investisseurs non institutionnels en vue de financer des entreprises innovantes au moyen de co-investissements. Pour de plus amples informations sur ses activités, cliquez ici.

À propos de l'auteur/l'autrice

Allar Tankler
Allar Tankler

Je travaille à la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE, et j’écris sur l’impact que les opérations de la Banque ont sur la vie des citoyens en Europe et au-delà.

