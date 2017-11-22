À l’occasion de l’assemblée des PME, la principale manifestation européenne consacrée aux petites et moyennes entreprises, qui se tiendra cette année à Tallinn en Estonie, la Banque européenne d’investissement a chargé Madis Ots, une PME estonienne à lui tout seul, d’illustrer à l’aide de dessins humoristiques quelques-unes des difficultés auxquelles les PME, en particulier les jeunes pousses, font face lorsqu’elles tentent d’accéder à des financements.

Nous voilà plongés dans l’univers de « La couvée », vignette dans laquelle, chaque semaine, un hérisson, un lapin et un loup tenteront (entre autres facéties) de convaincre un ours de les financer.

« Le lapin, le loup et le hérisson incarnent des chefs de petites entreprises, y compris de jeunes pousses, avec toutes leurs qualités et tous leurs défauts. Ils regorgent toujours d’idées, certaines brillantes et d’autres pas tout à fait abouties voire complètement déjantées », nous explique l’auteur. « L’ours, quant à lui, symbolise les entreprises et les banquiers à l’ancienne : il est lent, terne et rigide. »