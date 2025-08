Composition

Le Comité consultatif sur les nominations se compose de cinq membres extérieurs à la Banque, nommés par le Conseil des gouverneurs sur proposition du président de la BEI et se caractérisant par leur indépendance, leur compétence, leur haute probité et leur grande réputation. La composition globale du Comité consultatif sur les nominations vise à couvrir un champ d’expertise suffisamment large et à refléter une bonne répartition entre hommes et femmes.