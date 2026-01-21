Groupe consultatif du Conseil d’administration pour les opérations de la BEI dans le monde

Le Groupe consultatif adresse au Conseil d’administration de la BEI des avis non contraignants sur les propositions de financement qui concernent des activités à l’extérieur de l’Union européenne. Il conseille également le Conseil d’administration sur la stratégie, les programmes d’activités et les politiques ayant trait à BEI Monde.
Le Groupe consultatif se compose d’un(e) membre et d’un(e) suppléant(e) de chaque État membre de l’UE, ainsi que de deux membres et de deux suppléant(e)s de la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure. Les membres et suppléant(e)s du Groupe consultatif sont nommé(e)s par le Conseil d’administration sur la base des désignations émanant des États membres, de la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure.
|Membre
|Suppléant(e)
|
Philippe NIZEYIMANA
|
Gaëlle JULLIEN
|
Milena BLAGOEVA
|
Rositsa DIMITROVA
|Zuzana MATYÁŠOVÁ
Directrice – Ministère des finances, Tchéquie
|
Radek HŘEBÍK
|Ditte Tøffner HAMBERG
Cheffe de section – Ministère des affaires étrangères, Danemark
|Morten KLINGE
Conseiller spécial en chef – Ministère de l’industrie, des entreprises et des affaires financières
|Frederik KLÜVER
Responsable principal des questions de politique générale – Ministère fédéral de la coopération économique et du développement, Allemagne
|Oskar KRAFFT
Chargé de mission – Ministère fédéral des Finances de l'Allemagne
|
Katrin LUTS
|Riina LAIGO
Conseillère – Ministère des finances, Estonie
|
Leonard WALL
|
Alison REILLY
|
Pavlina SPANOU
|
Achilleas TZIMAS
|María PALANCA REH
Chef de division – Ministère de l’économie, du commerce et des entreprises, Espagne
|Isabel GARAYO ORBE
Directrice générale adjointe suppléante – Ministère de l’économie, du commerce et des entreprises, Espagne
|
Emmanuel CHAY
|
Bruno BOSLE
|Jadranka HAJDINJAK
Cheffe du service de suivi des projets et des finances – Ministère des finances, Croatie
|Larisa VUKOJA
Conseillère principale, Spécialiste – Ministère des finances, Croatie
|
Simone BERARDI
|
Tony PERSICO
|
Costas CONSTANTINIDES
|Maria Elena KOMODROMOU
Economic Officer – Ministère des finances, Chypre
|Liene VITOLA
Cheffe de division – Ministère des finances, Lettonie
|
Aija PALEJA
|
Dovilė JASAITIENĖ
|
Loreta SADZEVIČIŪTĖ
|
Sofia TILOTTA
|
Flore VAN VLOKHOVEN
|Dániel LISTÁR
Chef d’unité – Ministère de l’économie nationale, Hongrie
|Hajnalka TRUBIÁNSZKI
Experte internationale – Ministère de l’économie nationale, Hongrie
|
Poste vacant
|
Poste vacant
|Denise VAN WINKOOP-BROM
Conseiller politique principal – Ministère des finances, Pays-Bas
|Maya TASELAAR
Conseillère politique principale – Ministère des affaires étrangères, Pays-Bas
|Katharina HERMANN
Policy Advisor – Ministère fédéral des Finances, Autriche
|
Klaus STEINER
|
Damian SZOSTEK
|Ewa HASNIK
Experte en chef – Ministère des finances, Pologne
|
Filipe CARTAXO
|
Rosa Maria CAETANO
|
Maria-Anca CRAIU
|
Denisa BACIU
|
Martin ZDOVC
|
Poste vacant
|
Marek ROCKAR
|Eva HORVÁTHOVÁ
Conseillère générale – Ministère des finances, Slovaquie
|Kaisa HEIKKILÄ
Cheffe d’équipe – Ministère des affaires étrangères, Finlande
|
Anne af URSIN
|Kristina ÅKESSON
Senior Adviser – Ministère des finances, Suède
|
Anna RÄÄS
|
Kay PARPLIES
|Esther MARTIN
Head of Sector – Directorate-General for the Middle East, North Africa and the Gulf, Commission européenne
|Lukáš VESELÝ
Chef d’unité adjoint – Direction générale d’élargissement et du voisinage oriental, Commission européenne
|Witold WILLAK
Head of Unit – Direction générale des affaires économiques et financières, Commission européenne
|Eric DEJOIE
Chef d’unité – Service européen pour l’action extérieure
|
Björn KUIL