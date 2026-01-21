Groupe consultatif du Conseil d’administration pour les opérations de la BEI dans le monde

Le Groupe consultatif adresse au Conseil d’administration de la BEI des avis non contraignants sur les propositions de financement qui concernent des activités à l’extérieur de l’Union européenne. Il conseille également le Conseil d’administration sur la stratégie, les programmes d’activités et les politiques ayant trait à BEI Monde.

Le Groupe consultatif se compose d’un(e) membre et d’un(e) suppléant(e) de chaque État membre de l’UE, ainsi que de deux membres et de deux suppléant(e)s de la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure. Les membres et suppléant(e)s du Groupe consultatif sont nommé(e)s par le Conseil d’administration sur la base des désignations émanant des États membres, de la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure.