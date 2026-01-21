Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Groupe consultatif du Conseil d’administration pour les opérations de la BEI dans le monde

Le Groupe consultatif adresse au Conseil d’administration de la BEI des avis non contraignants sur les propositions de financement qui concernent des activités à l’extérieur de l’Union européenne. Il conseille également le Conseil d’administration sur la stratégie, les programmes d’activités et les politiques ayant trait à BEI Monde.

Le Groupe consultatif se compose d’un(e) membre et d’un(e) suppléant(e) de chaque État membre de l’UE, ainsi que de deux membres et de deux suppléant(e)s de la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure. Les membres et suppléant(e)s du Groupe consultatif sont nommé(e)s par le Conseil d’administration sur la base des désignations émanant des États membres, de la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure.

Membre Suppléant(e)

Philippe NIZEYIMANA
Conseiller BMD – Service public fédéral Finances, Belgique

Gaëlle JULLIEN
Experte en instruments financiers européens – Service public fédéral Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement, Belgique

Milena BLAGOEVA
Cheffe de la division Institutions financières européennes – Ministère des finances, Bulgarie

Rositsa DIMITROVA
Experte d’État – Ministère des finances, Bulgarie
Zuzana MATYÁŠOVÁ
Directrice – Ministère des finances, Tchéquie

Radek HŘEBÍK
Head of Division – Ministère des finances, Tchéquie
Ditte Tøffner HAMBERG
Cheffe de section – Ministère des affaires étrangères, Danemark		 Morten KLINGE
Conseiller spécial en chef – Ministère de l’industrie, des entreprises et des affaires financières
Frederik KLÜVER
Responsable principal des questions de politique générale – Ministère fédéral de la coopération économique et du développement, Allemagne		 Oskar KRAFFT
Chargé de mission – Ministère fédéral des Finances de l'Allemagne

Katrin LUTS
Spécialiste en chef – Ministère des finances, Estonie

 Riina LAIGO
Conseillère – Ministère des finances, Estonie

Leonard WALL
Administratrice principale – Ministère des finances, Irlande

Alison REILLY
Directeur adjoint – Ministère des affaires étrangères et du commerce, Irlande

Pavlina SPANOU
Cheffe adjointe du département des relations internationales – Ministère des finances, Grèce

Achilleas TZIMAS
Responsable – Ministère des finances, Grèce
María PALANCA REH
Chef de division – Ministère de l’économie, du commerce et des entreprises, Espagne		 Isabel GARAYO ORBE
Directrice générale adjointe suppléante – Ministère de l’économie, du commerce et des entreprises, Espagne

Emmanuel CHAY
Sous-directeur adjoint des affaires européennes
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, France

Bruno BOSLE
Directeur, Mobilisation et partenariats internationaux
Agence française de développement (AFD)
Jadranka HAJDINJAK
Cheffe du service de suivi des projets et des finances – Ministère des finances, Croatie		 Larisa VUKOJA
Conseillère principale, Spécialiste – Ministère des finances, Croatie

Simone BERARDI
Conseiller – Ministère de l’économie et des finances, Italie

Tony PERSICO
Conseiller – Ministère de l’économie et des finances, Italie

Costas CONSTANTINIDES
Responsable financier A' – Ministère des finances, Chypre

 Maria Elena KOMODROMOU
Economic Officer – Ministère des finances, Chypre
Liene VITOLA
Cheffe de division – Ministère des finances, Lettonie

Aija PALEJA
Senior Expert – Ministère des finances, Lettonie

Dovilė JASAITIENĖ
Cheffe de division – Ministère des finances, Lituanie

Loreta SADZEVIČIŪTĖ
Spécialiste en chef – Ministère des finances, Lituanie

Sofia TILOTTA
Conseillère Senior – Ministère des Finances, Luxembourg

Flore VAN VLOKHOVEN
Attachée de légation –  Ministère des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et du Commerce extérieur, Luxembourg
Dániel LISTÁR
Chef d’unité – Ministère de l’économie nationale, Hongrie		 Hajnalka TRUBIÁNSZKI
Experte internationale – Ministère de l’économie nationale, Hongrie

Poste vacant

Poste vacant
Denise VAN WINKOOP-BROM
Conseiller politique principal – Ministère des finances, Pays-Bas		 Maya TASELAAR
Conseillère politique principale – Ministère des affaires étrangères, Pays-Bas
Katharina HERMANN
Policy Advisor – Ministère fédéral des Finances, Autriche

Klaus STEINER
Chef de Département – Ministère fédéral des affaires européennes et internationales, Autriche

Damian SZOSTEK
Chef de division – Ministère des finances, Pologne

 Ewa HASNIK
Experte en chef – Ministère des finances, Pologne

Filipe CARTAXO
Membre du Conseil d’administration de la BEI

Rosa Maria CAETANO
Directrice générale adjointe – Ministère des finances, Portugal

Maria-Anca CRAIU
Experte – Ministère des finances, Roumanie

Denisa BACIU
Conseillère – Ministère des finances, Roumanie

Martin ZDOVC
Secrétaire – Ministère des finances, Slovénie

Poste vacant

Marek ROCKAR
Conseiller général – Ministère des finances, Slovaquie

 Eva HORVÁTHOVÁ
Conseillère générale – Ministère des finances, Slovaquie
Kaisa HEIKKILÄ
Cheffe d’équipe – Ministère des affaires étrangères, Finlande

Anne af URSIN
Conseillère financière – Ministère des finances, Finlande
Kristina ÅKESSON
Senior Adviser – Ministère des finances, Suède

Anna RÄÄS
Chargée de dossier – Ministère des affaires étrangères, Suède

Kay PARPLIES
Chef d’unité – Direction générale Partenariats internationaux, Commission européenne

 Esther MARTIN
Head of Sector – Directorate-General for the Middle East, North Africa and the Gulf, Commission européenne
Lukáš VESELÝ
Chef d’unité adjoint – Direction générale d’élargissement et du voisinage oriental, Commission européenne		 Witold WILLAK
Head of Unit – Direction générale des affaires économiques et financières, Commission européenne
Eric DEJOIE
Chef d’unité – Service européen pour l’action extérieure

Björn KUIL
Chargé de mission – Service européen pour l’action extérieure