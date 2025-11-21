Search EN menu
 
 Homepage

At the EIB Group, we mark the International Day of Persons with Disabilities. Diversity, equity and inclusion are central to who we are. Guided by EU values, we strive to create an accessible and inclusive environment where everyone can contribute and thrive.

See more  
en EIB GROUP CLIENT PORTAL
Close EIB GROUP CLIENT PORTAL
Search
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

CLEAN OCEANS INITIATIVE SOLID WASTE GABON

Reference: 20240375
Release date: 3 December 2025

Promoter – Financial Intermediary

REPUBLIQUE DU GABON

Location

Description

L'opération vise à fournir des infrastructures environnementales durables dans le secteur de la gestion des déchets solides afin de préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement dans la zone métropolitaine de Libreville, en particulier dans les communes d'Owendo, d'Akanda et de Ntoum, et de réduire les rejets de déchets plastiques dans l'océan.

Objectives

Le projet permettra de : a) Améliorer la qualité de vie, les conditions d'hygiène et de santé de plus de 700 000 habitants, b) Augmenter le nombre de personnes desservies par des services municipaux de collecte et de gestion des déchets solides de qualité adéquate et à des tarifs abordables, c) Améliorer la gestion des déchets solides dans la zone du Projet, en particulier l'augmentation de la récupération des matières et du recyclage, d) Réduire la pollution causée par les déchets plastiques déchargés dans les océans.

Sector(s)

  • Solid waste - Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

Under Global Europe NDICI guarantee

Dans le cadre de la garantie EFSD+

Proposed EIB finance (Approximate amount)

EUR 37 million

Total cost (Approximate amount)

EUR 74 million

Environmental aspects

La conformité du projet avec la législation nationale applicable en matière d'environnement et avec les principes environnementaux et sociaux de la BEI sera respectée, de même que les procédures des promoteurs en matière d'évaluation des incidences et de suivi environnemental.

Procurement

La BEI exigera du promoteur qu'il veille à ce que la mise en oeuvre du projet se fasse conformément au Guide de passation des marchés de la BEI.

Status

Under appraisal - 21/11/2025

Milestone
Under appraisal

Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Related tags

Gabon Solid waste