CLEAN OCEANS INITIATIVE SOLID WASTE GABON

Reference: 20240375

Release date: 3 December 2025

Promoter – Financial Intermediary

Location

Description

REPUBLIQUE DU GABON

L'opération vise à fournir des infrastructures environnementales durables dans le secteur de la gestion des déchets solides afin de préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement dans la zone métropolitaine de Libreville, en particulier dans les communes d'Owendo, d'Akanda et de Ntoum, et de réduire les rejets de déchets plastiques dans l'océan.

Objectives

Le projet permettra de : a) Améliorer la qualité de vie, les conditions d'hygiène et de santé de plus de 700 000 habitants, b) Augmenter le nombre de personnes desservies par des services municipaux de collecte et de gestion des déchets solides de qualité adéquate et à des tarifs abordables, c) Améliorer la gestion des déchets solides dans la zone du Projet, en particulier l'augmentation de la récupération des matières et du recyclage, d) Réduire la pollution causée par les déchets plastiques déchargés dans les océans.

Sector(s)

Solid waste - Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

Under Global Europe NDICI guarantee

Proposed EIB finance (Approximate amount)

EUR 37 million

Total cost (Approximate amount)

EUR 74 million

Environmental aspects

La conformité du projet avec la législation nationale applicable en matière d'environnement et avec les principes environnementaux et sociaux de la BEI sera respectée, de même que les procédures des promoteurs en matière d'évaluation des incidences et de suivi environnemental.

Procurement

La BEI exigera du promoteur qu'il veille à ce que la mise en oeuvre du projet se fasse conformément au Guide de passation des marchés de la BEI.

Status

Under appraisal - 21/11/2025