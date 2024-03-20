Search EN menu en EIB GROUP CLIENT PORTAL
Close EIB GROUP CLIENT PORTAL
Search
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

IDFM GREEN BOND (GBPP)

Signature(s)

Amount
€ 244,000,001.01
Countries
Sector(s)
France : € 244,000,001.01
Transport : € 244,000,001.01
Signature date(s)
3/07/2024 : € 1.01
9/10/2025 : € 50,000,000
27/09/2024 : € 94,000,000
29/01/2025 : € 100,000,000
Link to source
Data sheet
IDFM GREEN BOND (GBPP)
Other links
Summary sheet
IDFM GREEN BOND (GBPP)
Related public register
20/03/2024 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - IDFM GREEN BOND (GBPP)

Summary sheet

Release date
14 November 2023
Status
Reference
Signed | 03/07/2024
20230570
Project name
Promoter - financial intermediary
IDFM GREEN BOND (GBPP)
ILE-DE-FRANCE MOBILITES
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 400 million
EUR 800 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

L'opération consiste en l'achat d'obligations vertes d'Île-de-France Mobilités (IDFM), l'autorité organisatrice des mobilités (AOM) en Île-de-France.

L'opération permettra de financer le programme d'investissements de IDFM, dans le cadre d'obligations vertes ("Green Bond Framework").

Additionality and Impact

L'opération consiste en l'achat d'obligations vertes qui permettront de financer le programme d'investissements d'Île-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des mobilités (AOM) en Île-de France. Tous les projets seront localisés en région parisienne (Région Île-de-France).

 

Île-de-France Mobilités a mis en place, en mai 2021 un cadre pour ces émissions obligataires vertes : « le Framework ». Parmi les catégories d'actifs qui peuvent être financés dans ce cadre figurent les suivantes : 1. Rénovation et renouvellement du matériel roulant de transport public de surface (bus électriques) ; 2. Rénovation et renouvellement du matériel roulant électrique pour le transport public ferré (train, métro, tram-train, tramway) ; 3. Rénovation et renouvellement des infrastructures permettant le transport public bas-carbone. 4. Amélioration de la qualité de la mobilité qui comprend l'amélioration de l'information voyageur, de la billettique, de l'accessibilité et la mobilité douce (vélo électrique).

 

S'agissant d'investissements favorisant la promotion des transports durables à zéro émissions, ils sont classés comme éligibles verts selon la taxonomie de l'UE.

 

Ces catégories sont liées aux actions prévues dans les documents de planification stratégique tels que le PDUIF (Plan de Déplacements Urbains).

 

Les catégories d'investissements prévues dans le cadre d'émissions obligataires permettront d'améliorer la qualité de service offerte (en termes de vitesse, confort et fiabilité) du réseau ayant une fréquentation de plus de 4 milliards de voyages par an. Ces améliorations permettront de favoriser l'usage du réseau de transport en commun et des modes doux (vélo) pour ainsi réduire la dépendance à l'égard des voitures particulières.

 

De ce fait, les investissements à financer devraient ainsi contribuer à la réduction des nuisances environnementales des transports en termes de pollution atmosphérique et sonore, d'accidents routiers et de réchauffement climatique (externalités). Par ailleurs, les investissements devraient apporter des bénéfices en termes de gains de temps de voyage et d'attente pour les usagers, d'une moindre congestion routière (biens publics) et d'une amélioration de l'accessibilité aux lieux d'études et travail (compétition imparfaite).

 

Le financement BEI permettra de promouvoir un transport plus efficace, accessible, respectueux de l'environnement et sûr.

 

EIB's involvement in a bond issuance process through a significant investment is expected to expand the issuer's green investor base and thereby diversify its funding sources.

 

The operation would also contribute to advancing European policy goal as the bond product is expected to meet issuer demand for labelled green product in the context of the development of Capital Market Union objectives and European regulatory standards, including CSRD and the EU Green Bond Standard.


Environmental aspects
Procurement

Les investissements à financer, entre autres l'acquisition de matériel roulant, devraient se trouver hors du champ de la directive 2014/52/CE modifiant la directive 2011/92/CE. S'agissant du renouvellement de matériel roulant pour des lignes existantes, du renouvellement des dépôts et ateliers de maintenance et des installations fixes ainsi que des systèmes d'information voyageurs et de billettique les risques environnementaux devraient être limités et concerner essentiellement le démantèlement des rames en fin de vie. En raison de la nature des transactions sur le marché des capitaux, l'instruction de l'opération par la BEI devra être faite principalement sur la base d'informations accessibles au public, et de l'évaluation de la capacité du promoteur à évaluer et atténuer les risques associés aux composantes financés et à mettre en oeuvre les projets financés en conformité avec les directives applicables.

La BEI exigera du promoteur qu'il veille à ce que les marchés pour la mise en oeuvre de cette opération soient passés conformément à la législation de l'UE applicable en matière de passation des marchés (Directive 2014/23/EU et/ou 2014/24/EU tout comme les Directives 92/13/EEC et/ou Directive 89/665/EEC) telle qu'interprétées par la Cour de Justice de l'UE avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'UE, en tant que de besoin.

Milestone
Under appraisal
Approved
Signed
20 March 2024
3 July 2024
Related documents
20/03/2024 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - IDFM GREEN BOND (GBPP)
Link to source
Summary sheet
IDFM GREEN BOND (GBPP)
Other links
Data sheet
IDFM GREEN BOND (GBPP)

Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - IDFM GREEN BOND (GBPP)
Publication Date
23 Mar 2024
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
174705627
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20230570
Sector(s)
Transport
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Link to source
Related public register
20/03/2024 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - IDFM GREEN BOND (GBPP)
Other links
Summary sheet
IDFM GREEN BOND (GBPP)
Data sheet
IDFM GREEN BOND (GBPP)

General enquiries and comments

The EIB is committed to open communication and encourages constructive stakeholder input regarding its activities.
Enquiries and comments concerning the EIB’s involvement in a project or the financing facilities, activities, organisation and objectives of the EIB, can be sent to the EIB Infodesk.
Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
Queries regarding details of a specific project, in particular when it is under appraisal by the EIB, should preferably be addressed directly to project promoters.

Media enquiries

Media-related enquiries can be addressed to the EIB Press Office. Please also visit our Media information section.

Complaints mechanism

Any complaint regarding alleged maladministration can be lodged via the EIB Complaints Mechanism. The European Ombudsman acts as an independent external accountability mechanism of the EIB.

Zero tolerance against fraud and corruption

The EIB has a zero tolerance policy on fraud or corruption. To report allegations of fraud and corruption relating to EIB-financed projects, please contact the Investigations Division. All reports will be treated as strictly confidential and handled in line with EIB investigation procedures and the EIB Group Anti-Fraud Policy.

Related publications