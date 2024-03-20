IDFM GREEN BOND (GBPP)

L'opération consiste en l'achat d'obligations vertes qui permettront de financer le programme d'investissements d'Île-de-France Mobilités, l'autorité organisatrice des mobilités (AOM) en Île-de France. Tous les projets seront localisés en région parisienne (Région Île-de-France).

Île-de-France Mobilités a mis en place, en mai 2021 un cadre pour ces émissions obligataires vertes : « le Framework ». Parmi les catégories d'actifs qui peuvent être financés dans ce cadre figurent les suivantes : 1. Rénovation et renouvellement du matériel roulant de transport public de surface (bus électriques) ; 2. Rénovation et renouvellement du matériel roulant électrique pour le transport public ferré (train, métro, tram-train, tramway) ; 3. Rénovation et renouvellement des infrastructures permettant le transport public bas-carbone. 4. Amélioration de la qualité de la mobilité qui comprend l'amélioration de l'information voyageur, de la billettique, de l'accessibilité et la mobilité douce (vélo électrique).

S'agissant d'investissements favorisant la promotion des transports durables à zéro émissions, ils sont classés comme éligibles verts selon la taxonomie de l'UE.

Ces catégories sont liées aux actions prévues dans les documents de planification stratégique tels que le PDUIF (Plan de Déplacements Urbains).

Les catégories d'investissements prévues dans le cadre d'émissions obligataires permettront d'améliorer la qualité de service offerte (en termes de vitesse, confort et fiabilité) du réseau ayant une fréquentation de plus de 4 milliards de voyages par an. Ces améliorations permettront de favoriser l'usage du réseau de transport en commun et des modes doux (vélo) pour ainsi réduire la dépendance à l'égard des voitures particulières.

De ce fait, les investissements à financer devraient ainsi contribuer à la réduction des nuisances environnementales des transports en termes de pollution atmosphérique et sonore, d'accidents routiers et de réchauffement climatique (externalités). Par ailleurs, les investissements devraient apporter des bénéfices en termes de gains de temps de voyage et d'attente pour les usagers, d'une moindre congestion routière (biens publics) et d'une amélioration de l'accessibilité aux lieux d'études et travail (compétition imparfaite).

Le financement BEI permettra de promouvoir un transport plus efficace, accessible, respectueux de l'environnement et sûr.

EIB's involvement in a bond issuance process through a significant investment is expected to expand the issuer's green investor base and thereby diversify its funding sources.

The operation would also contribute to advancing European policy goal as the bond product is expected to meet issuer demand for labelled green product in the context of the development of Capital Market Union objectives and European regulatory standards, including CSRD and the EU Green Bond Standard.



